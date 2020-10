Ulysses: Grammatik- und Stilprüfung jetzt auch unter iOS verfügbar

Der Text-Editor Ulysses ist ein praktisches Tool für alle Autoren, Studenten und Redakteure, die konzentriert und ohne Ablenkung, aber mit den wichtigsten Werkzeugen arbeiten wollen. Erhältlich ist Ulysses sowohl als App für macOS, als auch in einer iOS-Variante (App Store-Link). Für letztere liegen nun einige Neuerungen vor.

Vor einigen Wochen hatte uns das Team von Ulysses bereits darüber unterrichtet, dass es in der Mac-Version der App einige Neuheiten gibt, die zu einem späteren Zeitpunkt auch ihren Weg in die iOS-App finden sollen. Dies ist nun der Fall: Seit heute kann auch unter iOS in Ulysses die seinerzeit eingeführte Grammatik- und Stilprüfung beim Verfassen von Texten genutzt werden.

In Version 21 des beliebten Text-Editors wurde der neue Überarbeitungs-Modus mit der Grammatik- und Stilprüfung als zentrales Element integriert. Wie es der Name vermuten lässt, wurde der Überarbeitungsmodus für die konzentrierte Textüberarbeitung konzipiert. In diesem speziellen Modus werden dafür unnötige Funktionen ausgeblendet und die Editorfarben heruntergedimmt. Stattdessen werden Anmerkungen und Empfehlungen optisch hervorgehoben. Nutzer können sich im Überarbeitungsmodus nicht nur Ulysses’ Grammatik- und Stilempfehlungen, sondern auch ihre eigenen Anmerkungen, Kommentare, Löschungen und Markierungen anzeigen lassen.

Texte analysieren und Verbesserungsvorschläge erhalten

Mit Ulysses’ erweiterter Grammatik- und Stilprüfung können die Nutzer ihre Texte analysieren und sich Verbesserungsvorschläge in Kategorien wie Groß- und Kleinschreibung, Interpunktion, Semantik, Wiederholung, Typographie und Stil machen lassen. Die Funktion steht für über 20 Sprachen zur Verfügung. Außerdem haben die Entwickler Ulysses optisch und funktional an Apples neues mobiles Betriebssystem iOS 14 angepasst.

Das Update auf Version 21 von Ulysses ist für Bestandskunden gratis und steht ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit. Die App selbst ist sowohl unter macOS, als auch unter iOS kostenlos zu beziehen und finanziert sich über ein Abonnement, das mit 5,99 Euro/Monat oder 49,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt. Ein abschließendes Video zeigt euch die neuen Funktionen noch einmal in Wort und Bild.