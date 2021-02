„Star Wars: Hunters“ erscheint dieses Jahr im App Store

Ich hatte kurzzeitig die Hoffnung auf ein tolles Spiel, bis ich gelesen habe, wer hinter „Star Wars: Hunters“ steckt. Das Spiel wird von Zynga für Nintendo entwickelt und soll nicht nur auf der Nintendo Switch erscheinen, sondern auch im App Store und im Google Play Store ein neues Zuhause finden.

Wenig verwunderlich steht bereits jetzt fest, dass es sich um ein Freemium-Spiel handeln wird. Man wird Star Wars: Hunters also kostenlos aus dem App Store laden können, die Finanzierung erfolgt im Anschluss über vermutlich zahlreiche In-App-Käufe. Aktuell beschreiben die Entwickler ihr Spiel wie folgt:

Schließe dich den größten Jägern aus der Star Wars-Galaxie in Echtzeit-Cross-Play-Teamkämpfen an. Dominiere die große Arenen mit Geschick und Taktik in spannenden Kämpfen, um mit deinem Team siegreich zu sein.