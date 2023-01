Streaming-Charts: Top Gun und Stranger Things ganz vorne

Ich möchte mir an dieser Stelle noch einmal die Zeit nehmen, einen Blick zurück auf das Jahr 2022 zu werfen. Welche Filme und TV-Serien wurden im vergangenen Jahr in Deutschland am häufigsten online angesehen? Die Kolleginnen und Kollegen von JustWatch (App Store-Link) haben ihre Datensätze durchforstet und eine Liste der Top-10 Filme und Serien erstellt.

In den Top-10 (siehe Grafik unten) sind zahlreiche bekannte Namen zu finden – und mit Sicherheit auch etwas, das ihr bereits gesehen habt. Allen voran „Top Gun: Maverick“ bei den Filmen und der Netflix Rekordtitel „Stranger Things“ bei den Serien. Bei den Serien gab es aber auch viele große Newcomer wie beispielsweise „House of the Dragon“ oder „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ als auch „Wednesday“.

Wednesday haben ich erst vor ein paar Tagen angesehen und der Unterhaltungswert war wirklich richtig gut. Aus meiner Sicht definitiv eine Empfehlung. Was die Serien angeht, ist sonst nichts in den Top-10 zu finden. Angesehen habe ich mir in 2022 unter anderem die Star Wars Serien auf Disney+, besonders Andor hat mir richtig gut gefallen. Aktuell haben wir mit der achten Staffel von Brooklyn Nine-Nine angefangen, die ja leider die letzte sein wird.

Welche Filme und Serien aus den Top-10 habt ihr im vergangenen Jahr angesehen? Schreibt doch gerne einen Kommentar, am besten auch mit euren aktuellen Empfehlungen.