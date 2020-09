Threema legt Quelltext offen: Dank Open Source noch besser?

In den vergangenen Jahren wurde ja schon viel über Threema (App Store-Link) berichtet, viele sehen den sicheren Messenger als Konkurrenten von WhatsApp an. Ich bin der Meinung: Ein echter Konkurrent für WhatsApp kann nur von Apple auf den Markt gebracht werden, nämlich iMessage für Android. Viel mehr ist Threema eine sehr gute Alternative zu WhatsApp.

Nämlich für alle Nutzer, denen Sicherheit und Datenschutz besonders wichtig ist. Genau um diese Punkte wollen sich die Schweizer Entwickler auch in Zukunft kümmern und haben jetzt den nächsten Schritt angekündigt: Threema wird Open Source.

Was heißt das für den Nutzer? Zunächst erstmal gar nichts. In einer Pressemitteilung heißt es von den Machern:

Sicherheit und Datenschutz sind tief in Threemas DNA verankert, weshalb wir unseren Code regelmässig extern prüfen lassen. In den kommenden Monaten werden wir zusätzlich den Quellcode der Threema-Apps vollständig offenlegen und reproduzierbare Builds ermöglichen. Das erlaubt jedermann, die Sicherheit und Funktionsweise von Threema selbst zu überprüfen und zu verifizieren, dass der veröffentlichte Quellcode mit der installierten App übereinstimmt.

Im gleichen Zuge hat man übrigens auch verkündet, dass sich ein Investor an Threema beteiligt hat – die Deutsch-Schweizerischen Beteiligungsgesellschaft Afinum Management AG. Mit den dazu gewonnenen Ressourcen will man weiter wachsen, auch über den deutschsprachigen Raum hinaus. „Die drei Gründer und Entwickler – Manuel Kasper, Silvan Engeler und Martin Blatter – werden das Unternehmen auch weiterhin nach den bewährten Prinzipien führen. Sie bleiben mit einem wesentlichen Anteil an der Gesellschaft beteiligt“, heißt es in der Bekanntmachung.