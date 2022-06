Tim Cook bezüglich AR-/VR-Headset: „Ihr werdet sehen, was wir zu bieten haben“

Apples CEO Tim Cook hat China Daily ein Interview gegeben. In diesem hat er sich unter anderem über die Zukunft von Augmented und Virtual Reality geäußert – und dabei auch einen kleinen Hinweis in Richtung Apples eigenem AR-/VR-Headset gegeben.

Den kleinen Ausschnitt aus dem Interview hat Cesar Berardini bei Twitter geteilt. „Tim Cook wurde nach AR- und VR-Headsets gefragt… schaut euch seine Antwort an… Apple Reality wird kommen.“ heißt es in seinem Tweet.

Tim Cook erklärte im Interview mit China Daily unter anderem, dass er sehr gespannt auf die vielen Möglichkeiten, die Augmented Reality bieten könne, sei. Dies ist insofern nichts grundlegend Neues, da sich der Apple-Chef in der Vergangenheit bereits mehrfach von AR begeistert gezeigt hat. Er gab gleichzeitig aber auch einen kleinen Hinweis in Richtung des eigenen AR-/VR-Headsets: Man solle „dranbleiben“ und sehen, was Apple zu bieten habe.

„Wie Sie vielleicht wissen, bin ich unglaublich begeistert von AR, und das Entscheidende an jeder Technologie, einschließlich AR, ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und genau darauf konzentrieren wir uns jeden Tag. Momentan haben wir beispielsweise über 14.000 ARKit-Apps im App Store, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt AR-Erlebnisse bieten. Trotzdem denke ich, dass wir noch ganz am Anfang stehen, wenn es darum geht, wie sich diese Technologie weiterentwickeln wird. Ich könnte nicht aufgeregter sein über die Möglichkeiten, die wir in diesem Bereich gesehen haben, und bleiben Sie dran und Sie werden sehen, was wir zu bieten haben.“

Apple selbst hat bisher noch kein offizielles Statement zur Arbeit an einem AR-/VR-Headset abgegeben, allerdings halten sich schon seit Jahren entsprechende Gerüchte, dass der Konzern auch in diesem Bereich tätig ist. Apples eigenes Headset soll laut verschiedenen Quellen über zwei 4K-Micro-OLED-Displays, 15 Kameramodule, einen leistungsfähigen Chip, Handgesten-Unterstützung und Spatial Audio verfügen, und nach bisherigen Prognosen rund 3.000 USD kosten.