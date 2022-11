Tineco Toasty One: Das kann der smarte Toaster für 339 Euro

Auf der diesjährigen IFA hat der für seine Wischsauger bekannte Hersteller Tineco auch den smarten Toaster Tineco Toasty One vorgestellt. Nachdem wir euch schon einen ersten Eindruck mit auf den Weg gegeben haben, folgen jetzt ausführliche Details zum Gerät selbst, da wir den smarten Toaster bei uns in der Büro-Küche im Einsatz haben.

Der Tineco Toasty One ist mit 322 x 200 Millimeter nicht besonders groß und verfügt über ein 4″ LCD Touchscreen auf der Front, über den alle Eingaben getätigt werden können. Der Toaster selbst ist hochwertig verarbeitet und sieht optisch schlicht, aber ansprechend aus. Die Besonderheit hier: Ihr könnt zwei Scheiben Toast unabhängig voneinander toasten – so kann jedes Toast einen anderen Bräunungsgrad aufweisen.

Der Toasty One kann zwei Schieben gleichzeitig toasten, über das Display könnt ihr den Bräunungsgrad für jede Scheibe bestimmen. Mit einem einfachen Schieberegler könnt ihr die Bräunung anpassen. Optional stehen auch Abstufungen zur Direktauswahl bereit. Hat man seine liebste Knusprigkeit und Bräunung gefunden, kann man bis zu acht Favoriten abspeichern. Zudem könnt ihr angeben, ob euer Brot oder Toast frisch in den Toaster wandert oder gefroren eingesteckt wird. Gut: Der Toaster kann auch nur ein Toast toasten, da er die Schlitze unabhängig voneinander ansteuern kann und so ein Schlitz einfach aus bleibt. Einen Aufsatz, um zum Beispiel Brötchen auf dem Toaster zu erwärmen, gibt es nicht.

Mit der patentierten IntelliHeat-Technolgie erkennt der Toasty One den Zustand des Brots und passt die Hitzeleistung automatisch an. Hat man sich für zwei unterschiedliche Stufen der Bräunung entschieden, schaltet ein Schlitz vorher ab, damit das andere Toast noch weiter erhitzt werden kann. Denn nur so können beide Toasts gleichzeitig aus dem Toaster kommen. Und diese werden langsam hochgefahren und nicht herauskatapultiert.

Gute Ergebnisse, aber viel zu teuer

Die Ergebnisse sind gut. Wenn sich die Einstellungen zu sehr ähneln, wird man keinen großen Unterschied sehen, sollten die verschiedenen Bräunungsgrade sehr stark abweichen, wird man das auch beim Endergebnis sehen. Insgesamt macht der Toasty One einen guten Job und macht labbriges Toast knusprig. Aber das kann auch jeder herkömmliche Toaster um die 30 Euro.

Ob man für die zusätzliche Funktionen einen Aufpreis von rund 300 Euro bezahlen möchte, wage ich zu bezweifeln. Mit 339 Euro ist der Tineco Toasty One der teuerste Toaster, der mir jemals über den Weg gelaufen ist. Die Extras sind nett und ich mag die Idee, dass man auch Haushaltsgeräte smart macht, bei denen man es am wenigsten erwartet, aber manchmal schießt man übers Ziel hinaus. Hier fehlt lediglich noch eine App-Anbindung, damit man den Toaster auch aus dem Bett bedienen kann.

Versteht mich nicht falsch: Ich mag die Innovation, in der Praxis muss ich aber sagen, dass mir die smarten Extras keinen Aufpreis von 300 Euro wert sind. Der Tineco Toasty One macht letztendlich genau das gleiche wie herkömmliche Toaster: Die Brot/Toastscheiben werden erhitzt und knusprig gemacht. Ob man wirklich zwei Toast unabhängig voneinander toasten möchte, müsst ihr wohl mit eurem Partner, Familie, Kindern und Co ausmachen.

Tineco Toasty One kaufen

Der Tineco Toasty One ist aktuell nur über den Hersteller-Shop auf Tineco.com erhältlich.

Video-Review