Trials of Mana: Rollenspiel-Klassiker landet im App Store

Square Enix ist ja für seine erstklassigen Rollenspiele bekannt, als erstes fällt uns hier natürlich die legendäre Final Fantasy Reihe ein. Aber im RPG-Kosmos gibt es durchaus noch den einen oder anderen Kandidaten. Eine davon hat Square Enix jetzt im App Store veröffentlicht: Trials of Mana (App Store-Link).

Freuen dürft ihr euch auf eine umfassende Neuauflage des Klassikers, natürlich inklusive einer deutschen Lokalisierung. Dafür ist die Universal-App für iPhone und iPad aber auch ein echt dicker Brocken, das 26,99 Euro teure Spiel ist fast 7 GB groß. Der Download braucht also vielleicht ein paar Minuten länger als gewöhnlich.

Wichtig zu wissen: Zunächst werden nur rund 3 GB an Daten geladen. „Nach dem Sieg über den ersten Boss des Spiels ist der Download einer großen Menge weiterer Daten erforderlich. Wähle ‚Download‘ auf dem Titelbildschirm, um stattdessen die gesamte App auf einmal herunterzuladen“, lässt uns das Entwicklerteam wissen.

Dafür könnt ihr euch auf eine verbesserte 3D-Version des Klassikers freuen, der bereits 1995 veröffentlicht wurde. Erzählt wird natürlich eine spannende Geschichte:

Als die Welt von Dunkelheit verhüllt war, zückte die Göttin des Mana das Mana-Schwert und streckte damit die acht Benevodoner nieder, zerstörerische Monster. Sie sperrte diese Schrecken in den acht Mana-Steinen ein und rettete die Welt vor dem Untergang. Dieser Kraftakt hatte sie sehr geschwächt, und so verwandelte sich die Göttin in einen Baum und fiel in einen tiefen Schlaf. Die Mächte des Bösen versuchten jedoch, die Benevodoner zu befreien, um die Kontrolle über die Welt zu erlangen. Sie zettelten einen furchtbaren Krieg an, denn sie waren darauf aus, die Reiche zu destabilisieren. Der Frieden war Geschichte.

Rollenspiel-Fans werden bei Trials of Mana sicherlich auf ihre Kosten kommen, auch wenn die Eintrittskarte teuer ist als bei vielen anderen Spielen aus dem App Store. Bedenken sollte man aber, dass Trials of Mana auf Steam mit 49,99 Euro noch deutlich teurer ist. Was auf iPhone und iPad leider etwas schade ist: Es gibt keine Unterstützung für Controller.