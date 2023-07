Ultenic U12 Vesla Akku-Staubsauger mit Green Eye-Technologie startet günstiger

Ich habe erst vor ein paar Wochen den Akku-Staubsauger Dreame R20 getestet und habe das Modell bei mir Zuhause als ausgewählten Sauger auserkoren. Mit knapp 400 Euro nicht günstig, dafür aber super ausgestattet und gut im Endergebnis. Günstiger wird es beim neuen Ultenic U12 Vesla (Amazon-Link), der regulär 199 Euro kostet, mit dem 40 Euro Gutschein zum Marktstart aber nur mit 159 Euro bezahlt werden muss.

Der U12 Vesla ist mit starken 30.000 Pascal Saugkraft ausgestattet und setzt auf die Green Eye-Technolgie. Wie Dyson und Dreame gibt es auf der Front ein paar LEDs, die Schmutz besser sichtbar machen. Am Handstück könnt ihr zwischen vier Saugstufen durchschalten, die Walze ist dabei so gestaltet, dass möglichst wenig Haare sich verheddern. Zum Lieferumfang zählt zusätzlich eine Fugendüse sowie ein 2-in-1 Kombinationswerkzeug. Mit dabei ist eine einfache Wandhalterung, die auch die beiden Werkzeuge halten kann. Der Lieferumfang ist nicht ganz so üppig wie zum Beispiel bei Dreame.

Der Staubbehälter ist 1 Liter groß, die Laufzeit beträgt durchschnittlich 45 Minuten. Der Sauger kann auch flach unter Möbeln saugen, das Rohr selbst kann in der Länge verstellt werden. Das Display zeigt die Restdauer und den gewählten Modus an.

Falls euch die technischen Daten und die Optik ansprechen, aktiviert den 40 Euro Gutschein auf der Produktseite und zahlt letztendlich nur 159 Euro – nur für kurze Zeit!