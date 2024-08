Vampire Survivors+: Gothic Horror-Roguelike jetzt neu bei Apple Arcade

Apple Arcade, Apples eigener Spieledienst mit aktuell mehr als 200 Games verschiedenster Genres, hat erneut Zuwachs bekommen. Ab sofort steht eine Premium-Version von Vampire Survivors, betitelt als Vampire Survivors+ (App Store-Link), für das iPhone und iPad im deutschen App Store zum Download bereit.

„Mähe tausende Kreaturen der Nacht nieder und überlebe bis zum Morgengrauen! Vampire Survivors ist ein Gothic-Horror-Casual-Game mit Rogue-lite-Elementen, bei dem deine Entscheidungen hunderte auf dich zuströmende Monster wie eine Lawine überrollen können.“

So berichtet das Entwicklerteam von Poncle über die für Apple Arcade aktualisierte und mit zwei zusätzlichen DLCs ausgestattete Version. Im Rahmen des Apple Arcade-Abonnements ist der Download von Vampire Survivors+ kostenlos und kann ab iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer bei rund 686 MB an freiem Speicherplatz auf das jeweilige Gerät geladen werden. Alle Inhalte stehen auch in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die Hölle ist leergefegt, die Teufel sind da, und es gibt keinen Platz, an dem man sich verstecken könnte. Da bleibt nur: Überleben, so lange es eben geht, auch wenn der Tod den eigenen Bemühungen irgendwann unausweichlich ein Ende setzen wird. Spieler und Spielerinnen sammeln bei jedem Durchgang Gold, um Upgrades kaufen zu können und dem nächsten Survivor zu helfen.

PixelArt-Grafik und Figuren mit individuellen Boni

Das Ganze erleben die Spieler und Spielerinnen in einer Retro-PixelArt-Grafik, die an die Anfänge von Konsolen-Games erinnert. Insgesamt stehen vier verschiedene Figuren zum Spielen zur Verfügung, die über jeweils eigene Vorteile und Boni verfügen – beispielsweise alle fünf Level 10 Prozent mehr Schaden, oder auch permanent ein zusätzliches Geschoss pro Waffe.

Zu Beginn hat man sich jedoch mit dem Kämpfer Antonio Belpaese zu begnügen, der mit seiner Peitsche den Horden von Gegnern den Garaus macht. Je nach Menge der eingesammelten Edelsteine bekommt man noch während des Gemetzels weitere Upgrades und zusätzliche Waffen zur Verfügung gestellt, alles mit dem einzigen Ziel: Überleben.

Vampire Survivors+ kommt wie immer bei Apple Arcade ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder weitere Abonnements aus und enthält im Vergleich zur Freemium-Variante im regulären App Store auch zwei zusätzliche DLCs. Apple Arcade kann einen Monat lang kostenlos ausprobiert werden und kostet im Anschluss 6,99 Euro/Monat bei monatlicher Kündigungsfrist.