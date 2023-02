Verkauf statt Recycling: Sneaker mit AirTags verfolgt

Rund um die AirTags haben wir in den vergangenen Wochen ja schon die verrücktesten Geschichte erlebt. Die kleinen Tracker von Apple haben schon Koffer vor dem Verlust bewahrt und uns auf dem Weihnachtsmarkt ein gutes Gefühl gegeben. Nun hat ein Reporter von Reuters die AirTags für einen ganz anderen Zweck verwendet.

In Singapur sammelt der Petrochemie-Riese Dow alte Sneaker und andere Turnschuhe, um aus dem Material der Spenden Sportplätze und Spielplätze zu bauen. Doch ganz so genau nimmt man es mit dem Recycling der Schuhe wohl doch nicht.

Einige der gespendeten Schuhe konnten zurückgekauft werden

Die Schuhe wurden von Reuters-Reporter Joe Brock mit AirTags versehen und als Spende in einen Spenden-Behälter geworfen. Von dort aus starteten sie teilweise abenteuerliche Reisen, die sogar auf Flohmärkten in Indonesien endeten. Einige der Schuhe konnten sogar zurückgekauft werden.

„Bei einem Pilotprojekt im Jahr 2019 wurden 21.000 Paar Schuhe gesammelt, so Paul Fong, Dow-Manager in Singapur, in einem Werbevideo, das im Juli 2021, als das landesweite Programm gestartet wurde, in den sozialen Medien veröffentlicht wurde“, heißt es im Bericht von Reuters. „Ein weiteres Pilotprojekt im Jahr 2020 sammelte 75.000 Paar Schuhe, sagte Fong in dem Video.“

Auf die mit den Trackern ausgestatteten Schuhe angesprochen, gab es von Paul Fong leider keine Antwort. So genau scheint es die Firma Dow mit dem Recycling der Schuhe wohl nicht zu sehen. Und auch wenn uns auch dieser Fall nicht persönlich trifft, ist es doch einmal mehr beeindruckend, was man mit dem AirTags alles anstellen kann.