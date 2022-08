VOCOlinc Mini Steckdose mit HomeKit für nur 13,99 Euro

Die VOCOlinc Mini Steckdose (Amazon-Link), auch als VP3 bezeichnet, ist nicht wirklich neu, wurde allerdings neu bei Amazon eingestellt. Gut für euch: Mit dem 30 Prozent Rabattgutschein auf der Produktseite (nur noch heute gültig!) zahlt ihr für den Zwischenstecker nur 13,99 Euro statt 19,98 Euro. Das ist ein toller Preis, Thread gibt es hier aber nicht. Dafür ist aber Support für Alexa und Google Assistant mit dabei.

Eine zusätzliche Bridge wird nicht benötigt, am Beispiel HomeKit scannt man nur den Code und kann gleich mit iPhone, iPad und Siri mit der Steuerung beginnen. So könnt ihr zum Beispiel „dumme“ Geräte smart machen, in Automationen nutzen und mehr. Ich steuere so zum Beispiel in der Weihnachtszeit meine Tannenbaumbeleuchtung.

Die Steckdose funkt nur im 2,4 GHz WiFi. Die Abmessungen betragen 65,5 x 56,5 x 60 Millimeter. Zum Vergleich: Die Hue Steckdose ist 51 x 51 x 83 Milliliter groß, die Eve Energy misst 50 x 50 x 73 Millimeter. Wer zusätzlich die hauseigene LinkWise-App (App Store-Link) nutzt, kann sogar eine Verbrauchsanalyse abrufen.