waipu.tv und Netflix im Paket mit 33 Prozent Rabatt buchen

Ihr wollt auf das klassische TV-Programm nicht verzichten, aber gleichzeitig auch tolle Filme und Serien bei Netflix streamen? Dann kommt dieses Angebot genau richtig. Ihr könnt euch nämlich bis zum 7. März 2022 das Paket bestehend aus waipu.tv und Netflix günstiger sichern.

In jedem Paket ist waipu.tv Perfect Plus enthalten, das Zugriff auf mehr als 178 Sender, davon 155 in HD bietet. Mit dabei sind Das Erste, ZDF, RTL, ProSieben und viele mehr. Ebenso sind auch PayTV-Sender wie 13th Street, SYFY, Warner TV Film, Sony AXN, HISTORY, Romance TV und SPORT1+ mit dabei. Streamen könnt ihr auf bis zu vier Geräten gleichzeitig. waipu.tv Perfect Plus kostet sonst 12,99 Euro pro Monat.

Zusammen mit Netflix ergeben sich folgende Preise:

mit Netflix Basis (1 Stream in SD) für 13,06 Euro statt 19,49 Euro pro Monat

statt 19,49 Euro pro Monat mit Netflix Standard (2 Streams in Full HD) für 16,41 Euro statt 24,49 Euro pro Monat

statt 24,49 Euro pro Monat mit Netflix Premium (4 Streams in UHD) für 19,76 Euro statt 29,49 Euro pro Monat

statt 29,49 Euro pro Monat zu den Angeboten

Netflix Basis kostet sonst einzeln 7,99 Euro, Netflix Standard 12,99 Euro und Netflix Premium 17,99 Euro.

Gut: Falls ihr schon einen Netflix-Account habt, könnt ihr diesen einfach mit waipu.tv verbinden – ihr müsst keinen neuen Netflix-Account anlegen. Dann wird die Zahlung über Netflix direkt pausiert.

Wichtig: Das Angebot ist maximal 12 Monate gültig, danach wird wieder zum Normalpreis abgerechnet. Denkt also an eine rechtzeitige Kündigung.

Klickt euch gerne auf diese Sonderseite, auf der ihr noch einmal alle Details einsehen könnt.