watchOS 10.1 aktiviert Double Tap und NameDrop

Die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 wurden abgesehen vom S9 Chip-Upgrade in diesem Jahr nur minimal verbessert. Der Fokus lag stark auf der Double Tap Geste, mit der sich Aktionen ausführen lassen, in dem man den Daumen und Zeigefinger zusammenführt. Doch statt diese Funktion direkt mit den neuen Geräten verfügbar zu machen, kommt Double Tap erst mit watchOS 10.1 – vermutlich irgendwann im Oktober.

Und watchOS 10.1 ist jetzt als Beta-Version für Entwickler und Entwicklerinnen verfügbar und schaltet die Double Tap Geste frei. Ich selbst konnte diese Funktion noch nicht selbst testen (abgesehen von der eh schon verfügbaren Bedienungshilfen-Funktion), kann mir die Geste aber als durchaus praktisch vorstellen. Es gibt immer wieder Situationen, in denen Double Tap hilfreich wäre. Zum Beispiel beim Kochen, wenn man die Hände dreckig hat und einen Timer stoppen möchte. Hier nutze ich dann auch mal die Nase zur Steuerung – klingt komisch, ich bin mir aber sicher, ich bin nicht der einzige der das so macht.

Mit Double Tap kann man die jeweilige Hauptfunktion und Taste betätigen. Bei einem ankommenden Anruf ist das die Annehmen-Taste, möchte man den Anruf beenden, wird der Auflegen-Button mit einem Double Tap betätigt. Bei einem abgelaufenen Timer wird die X-Taste gedrückt und navigiert man durch Menüs blättert man immer weiter.

Double Tap ist nur für die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 verfügbar. Warum? Weil Apple die Funktionalität einfach auf die beiden neuen Modelle begrenzt. Ich bin mir sicher, dass auch die Watch 8 und Watch Ultra technisch damit ohne Probleme umgehen könnten. Aber man benötigt ja Verkaufsargumente für die neuen Generationen, wenn man sonst kaum Neuerungen im Gepäck hat.

Double Tap für ältere Apple Watch Modelle

Ganz so neu ist die Funktion gar nicht. Seit 2021 gibt es diese Handgeste schon für die Apple Watch, allerdings nur als Bedienungshilfe. Diese könnt ihr in den Einstellungen → Bedienungshilfen → Schnellaktionen aktivieren. Wer noch einen Schritt weiter gehen will, kann AssistiveTouch aktivieren und weitere Handgesten nutzen. Hier kann man auch „Faust ballen“ als Aktion definieren. Die Funktionalität ist fast identisch, der neue Double Tap ist aber noch einmal besser abgestimmt.

NameDrop in watchOS 10.1

Die NameDrop-Funktion wurde auf dem iPhone mit iOS 17 freigeschaltet. Wenn man zwei iPhones gegenüber hält, wird die eigene Kontaktkarte mit Telefonnummer, E-Mail etc ausgetauscht. Mit den neuen Kontaktpostern und der tollen Animation eine wirklich tolle Sache. Werden zwei Geräte nah aneinander gehalten, können die Kontaktdaten mit einem Klick ausgetauscht werden.

Mit watchOS 10.1 gibt es diese Funktion auch für die Apple Watch. Das ganze funktioniert auch zwischen iPhone und Apple Watch, wenn mindestens iOS 17 und watchOS 10.1 installiert sind.