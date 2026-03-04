WaterField Designs Lexington Leather Brief: Handgefertiger Luxus für Berufstätige

Neue Laptop- und Aktentasche aus hochwertigem Vollnarbenleder

Eine Person im Mantel trägt die WaterField Lexington Leather Brief in Chocolate Brown in einer Hand

Mit der neuen Lexington Leather Brief setzt die hier im Blog wohlbekannte US-amerikanische Manufaktur WaterField Designs Maßstäbe für moderne Aktentaschen: Die handgefertigte Ledertasche vereint ein zeitloses Design, robuste Materialien und durchdachte Funktionalität. Entwickelt für Berufstätige, bietet die Tasche Platz für Laptops bis 16 Zoll, inklusive des Apple MacBook Pro, und überzeugt mit integriertem Schutz sowie einer strukturierten Silhouette, die sich gleichermaßen für Büro und Reise eignet.

Jede Lexington Leather Brief entsteht in der hauseigenen Werkstatt im kalifornischen San Francisco aus hochwertigem Vollnarbenleder, das mit der Zeit eine individuelle Patina entwickelt. „Unser Ziel war es, eine traditionelle Lederaktentasche mit moderner Struktur und Schutz auszustatten“, erklärt Gary Waterfield, Gründer des Unternehmens. Die Tasche soll – wie viele andere Produkte des Herstellers auch – nicht nur als Accessoire, sondern als langfristiger stilvoller Begleiter im Berufsalltag dienen, ganz fernab von kurzlebigen Trends oder auffälligen Markenzeichen.


Im Inneren sorgen gepolsterte Fächer für Laptops bis 16 Zoll und Tablets bis 13 Zoll, inklusive des iPad Pro, sowie zwei erhöhte Innentaschen mit AirTag-Steckplatz und Schlüsselhalterung für Ordnung. Eine faltbare Halterung hält Wasserflaschen mit bis zu 3,5 Zoll Durchmesser sicher, während ein goldfarbenes Futter für bessere Sichtbarkeit sorgt. Die Fronttasche, gefüttert mit Ultrasuede und verschlossen durch eine Lederklappe mit Paragliding-Schnalle, bietet zusätzlichen Schutz für wichtige Utensilien. Wasserdichte YKK-Reißverschlüsse und abschließbare Metallzüge runden das Design ab.

Neuerscheinung für die Vollnarbenleder-Kollektion des Unternehmens

Detailaufnahme der Innenfächer der WaterField Lexington Leather Brief
Die WaterField Lexington Leather Brief bietet im Inneren Platz für ein MacBook Pro 16″ und ein iPad Pro 13″.

Die Tasche ergänzt die Vollnarbenleder-Kollektion von WaterField, zu der auch der Bowery Leather Backpack und die Hudson Leather Crossbody gehören. Alle Produkte stehen für handwerkliche Perfektion und moderne Funktionalität, und werden in Kleinserien in Handarbeit vor Ort in San Francisco gefertigt.

Die Lexington Leather Brief verfügt über Abmessungen von 40,6 x 10,2 x 30,5 cm und ein Gewicht von 1.247 Gramm, und ist ab sofort in den Farben Schwarz, Schokoladenbraun und Grizzlybraun auf der Website von WaterField erhältlich. Mit einem Preis von 579 US-Dollar setzt sie auf Premium-Materialien wie geschlossenzelligen Schaumstoff, Ripstop-Nylonfutter und maßgefertigte Metallbeschläge. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch die Neuerscheinung nochmals im Detail.

