Audible führt ein neues „Standard“-Abo ein, das mit 6,99 Euro pro Monat deutlich günstiger ist als das bisherige Premium-Modell. Damit unterbietet Amazon seine eigene Premium-Stufe, die bislang 9,95 Euro (oder 16,95 Euro bei zwei Hörbüchern pro Monat) kostet, und positioniert sich gleichzeitig offensiv gegen Spotify.

Was bietet das neue Audible Standard-Abo?

Abonnenten erhalten jeden Monat ein Hörbuch aus dem Audible-Katalog, während sie zusätzlich unbegrenzt auf eine kuratierte Auswahl an Titeln zugreifen können. Allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied: Wer das Standard-Abo kündigt, verliert den Zugriff auf gehörte Titel.

Im Gegensatz dazu dürfen Premium-Nutzer ihre eingelösten Hörbücher dauerhaft behalten.

Konkurrenzdruck durch Spotify

Während Audible sein Angebot ausweitet, wächst gleichzeitig der Druck durch Spotify, die seit 2022 verstärkt auf Hörbücher setzen. Spotify kombiniert Hörbücher mit Musik und Podcasts im Premium-Abo, wodurch das Format für Millionen Nutzer leicht zugänglich ist.

Zuletzt meldete Spotify einen deutlichen Anstieg bei Hörbuch-Nutzern sowie steigende Hörstunden.

Gleichzeitig erhöhte Spotify jedoch mehrfach die Preise, wodurch sich für Wettbewerber neue Chancen eröffnen.

Audible setzt auf Wachstum

Audible betont, dass erste Tests in Großbritannien und Australien starke Zuwächse bei Neukunden gezeigt haben. Laut Unternehmen führte das neue Modell dort zu zweistelligen Steigerungen bei den Anmeldungen. Mit der internationalen Einführung rechnet Audible nun mit Millionen zusätzlicher Nutzer, wodurch der Wettbewerb im Hörbuchmarkt weiter an Fahrt gewinnt.

Mehr Auswahl, aber mit Einschränkungen

Audible senkt den Einstiegspreis deutlich, allerdings müssen Standard-Nutzer auf dauerhaften Besitz verzichten. Während Gelegenheits-Hörer profitieren, bleibt das Premium-Abo für Vielnutzer attraktiver.

Der Preiskampf mit Spotify dürfte sich dadurch weiter verschärfen.