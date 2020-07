Withings Health Mate: Version 5.0 startet mit Problemen

Ihr habt ein Health-Produkt von Withings im Einsatz? Dann könnt ihr seit gestern Version 5.0 der zugehörigen Applikation “Withings Health Mate” (App Store-Link) installieren. Allerdings solltet ihr hier Vorsicht walten lassen, denn zum Start der neuen Version gibt es auch neue Probleme.

Leider hat es mit den Übersetzungen nicht ganz so gut geklappt. Einige Begriffe sind aus dem Kontext gerissen (“Häuser”), an anderen Stellen schreibt man Wörter einfach klein (messungen). Das ist zwar ärgerlich und sollte behoben werden, viel schlimmer ist allerdings die Tatsache, dass allen Anschein nach der Abgleich mit Apple Health nicht richtig funktioniert. In der Health Mate-App ist der Menüpunkt einfach verschwunden, prüft aber bitte in den iOS-Einstellungen → Health, ob dort alle Dienste aktiviert sind. Danach hat es bei mir funktioniert.

Abgesehen davon gibt es ein runderneuertes Layout. Optisch ansprechend, listet man im neuen Bereich “Häuser” (“Home”) die letzten Messungen, aktuelle Programme sowie einen Verlauf. Hier kann man seine wöchentlichen Leistungen und Fortschritte überwachen. Des Weiteren kann man sich jetzt auch mit der eigenen Apple ID anmelden. Ein Login via Google wurde jetzt auch eingebaut.

Ich habe noch eine Waage in der Withings Health Mate-App hinterlegt, nutze diese aber nicht aktiv. Daher sind wir auf eure Meinungen gespannt. Falls ihr Withings-Produkte im Einsatz habt: Wie gefällt euch Version 5.0? Habt auch ihr Probleme?