Apple Central World: Beeindruckende Bilder eines neuen Apple Stores

Mit Reisen nach Thailand wird es wohl in diesem Jahr schwierig – sollte es euch aber mal wieder nach Bangkok verschlagen, gibt es auf jeden Fall eine neue Adresse, die ihr in euren Reise-Planungen berücksichtigen solltet. Am Freitag eröffnet mit Apple Central World ein wirklich beeindruckender Apple Store.

Schaut euch einfach mal die von Apple zur Verfügung gestellten Fotos an – dieser Apple Store ist wirklich spektakulär. Apple beschreibt sein Bauwerk wie folgt:

Die unverwechselbare Architektur von Apple Central World wird mit dem allerersten Ganzglasdesign unter einem ausladenden Baumkronendach zum Leben erweckt. Im Inneren können die Kunden zwischen zwei Ebenen über eine Wendeltreppe, die sich um einen Holzkern windet, oder mit einem einzigartigen zylindrischen Aufzug, der mit hochglanzpoliertem Edelstahl verkleidet ist, hin- und herfahren.

Eigentlich gibt es nur einen kleinen Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte: Man muss bis nach Thailand, um einen solchen Apple Store mal erlebt zu haben. Im Vergleich dazu wirken die Apple Stores in Deutschland ja regelrecht langweilig – wobei es mich ja zumeist nach Oberhausen verschlägt und das ist tatsächlich ein absolut unspektakuläre Apple Store.

Impressionen vom Apple World Central aus Bangkok

Fotos: Apple