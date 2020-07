HomeKit Lichtschalter von Meross startet für nur 22,09 Euro

Meross macht sich aktuell einen guten Namen. HomeKit-Liebhaber können hier günstige Produkte einkaufen. Wir haben euch ja schon die Doppel-Outdoor-Steckdose und die HomeKit-Steckdose für den Innenbereich vorgestellt, jetzt geht es mit einem Lichtschalter (Amazon-Link) weiter.

Dieser ist 86 x 86 x 35 Millimeter groß und ersetzt einen herkömmlichen Lichtschalter. Für die Installation ist ein Neutralleiter (blaues Kabel) erforderlich. Der Schalter wird in der Home-App eingebunden, einen zusätzlichen Hub benötigt man nicht.

Die Steuerung kann dann per Siri und in der Home-App erfolgen, auch könnt ihr Automationen programmieren. Zudem ist der Meross Lichtschalter auch mit Alexa und dem Google Assistant kompatibel. In der optionalen Meross-App könnt ihr unter anderem Zeitpläne anlegen.

Die Optik des Schalters passt leider nicht so gut zu den Standardschaltern, die hierzulande verbaut werden. Falls das für euch kein Problem ist und ihr einen einzelnen Lichtschalter ersetzen wollt, müsst ihr für den neuen HomeKit-Schalter nur 22,09 Euro bezahlen, wenn ihr den 15 Prozent Rabattgutschein auf der Produktseite aktiviert. Im Vergleich zum Eve Light Switch eine krasse Ansage.