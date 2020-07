Meross HomeKit-Steckdose startet mit Rabatt in Deutschland

Die Meross Outdoor-Steckdose mit HomeKit haben wir schon getestet, ab sofort ist auch der neue Zwischenstecker mit HomeKit (Amazon-Link) für den Indoor-Bereich verfügbar. Zum Start kostet das Doppelpack nur 31,99 Euro statt 39,99 Euro, wenn ihr den Rabattgutschein direkt auf der Produktseite aktiviert.

Auf den ersten Blick sieht die Meross Steckdose etwas größer aus als die Eve Energy. Aber die Variante von Meross hat einen großen Vorteil: Sie funkt per WLAN. Daraus resultiert eine höhere Reichweite. Ihr könnt die Steckdose überall dort einsetzen, wo ihr WLAN-Empfang habt. Aber auch hier gilt: Die Meross Stecksode funkt nur im 2,4 GHz WiFi.

Angeschlossene Geräte könnt ihr dann einfach per Siri und Sprachbefehl schalten. Gleichzeitig unterstützt die Steckdose auch Alexa und den Google Assistant. Über HomeKit könnt ihr die Steckdose natürlich in Automationen einbinden, in der optionalen Meross-App (App Store-Link) stehen auch Zeitpläne und weitere Extras zur Verfügung.

Eine günstigere HomeKit-kompatible Steckdose ist uns aktuell nicht bekannt. Wir werden uns den Zwischenstecker in Kürze genauer ansehen uns dann noch einmal ausführliche Infos nachliefern. Wir gehen davon aus, dass uns hier keine bösen Überraschungen erwarten, immerhin ist die Outdoor-Steckdose auch ein gutes und zuverlässiges Produkt.

Falls ihr heute bestellt, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Die Steckdose wird erst ab dem 1. August ausgeliefert.