Florence: Interaktive Geschichte heute im Angebot

2018 hat Florence (App Store-Link) einen Apple Design Award gewonnen, heute könnt ihr das 1,3 GB große Spiel günstiger laden. Während man zuletzt 3,49 Euro bezahlen musste, ist der Preis jetzt auf 2,29 Euro gefallen. Euch erwartet dann kein klassisches Spiel, sondern eine interaktive Kurzgeschichte, in der man immer wieder kleine Aktionen durchführen muss.

Das Bilderbuch für Erwachsene hat abgesehen von der tollen Aufmachung noch einige Überraschungen auf Lager. Zahlreiche interaktive Elemente, angefangen vom klingelnden Wecker bis hin zu Dialogen zwischen den beiden Hauptfiguren und nervigen Anrufen der Mutter. Dabei haben diese kleinen Mini-Spiele eines gemeinsam: Sie sind schnell verstanden, funktionieren komplett ohne Text und Anleitung und sorgen definitiv für den einen oder anderen Schmunzler.

Für Florence sollte man es sich am besten gemütlich machen und sich mit Kopfhörern ausgestattet auf dem Sofa oder im Bett verkriechen. Denn nur so schafft man es, in eine andere Welt einzutauchen und das interaktive Buch zum Erlebnis werden zu lassen.

Beachten solltet ihr, dass die Dauer der Geschichte kurzzeitig ist – nach rund 30 Minuten ist man durch. Neue Inhalte wird es wohl nicht mehr geben. Falls ihr damit klar kommt, werft noch einen Blick in den Trailer.