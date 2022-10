XLayer MagFix Pro: Magnetische Powerbank für 29,95 Euro im Angebot

Seit dem iPhone 12 stattet Apple seine Smartphones mit der MagSafe-Technologie aus. Die Magnete werden zusammen mit der kabellosen Ladetechnologie Qi mittlerweile von zahlreichen Herstellern für Zubehör genutzt. So auch von XLayer, die jetzt eine neue magnetische Powerbank auf den Markt gebracht haben.

Die XLayer MagFix Pro 2-in-1 Powerbank mit Standfuß kostet offiziell 34,95 Euro und wird versandkostenfrei zu euch nach Hause versendet. Mit dem Gutscheincode appgefahren7 könnt ihr in dieser Woche aber immerhin 5 Euro sparen, so dass der Preis auf 29,95 Euro (Amazon-Link) sinkt.

Powerbank von XLayer punktet mit Preis und Funktionen

Und das ist ein Preis, der sich für eine magnetische Powerbank mit 5.000 mAh Kapazität durchaus sehen lassen kann. Nur mal als schneller Vergleich: Anker ruft für sein vergleichbares Modell 622 derzeit mehr als 50 Euro auf.

Die XLayer MagFix Pro Powerbank bietet zudem einige spannende Funktionen, die weit über die Magnet-Funktion hinausgehen. Da wäre zum Beispiel der kleine Ständer auf der Rückseite, der sich einfach ausklappen lässt. Damit kann das iPhone nicht nur im Hochformat, sondern auch im Querformat aufgestellt werden. Praktisch, wenn man das iPhone unterwegs während eines Films auch aufladen möchte.

Dank Lightning-Anschluss wird nur ein Kabel benötigt

Das zweite Highlight sind die Anschlüsse der magnetischen Powerbank von XLayer. Neben einem USB-C-Anschluss, mit dem man die Powerbank selbst aufladen und auch andere Geräte mit bis zu 15 Watt mit Energie versorgen kann, gibt es auch einen Lightning-Anschluss. So kann man die Powerbank auch mit dem iPhone-Ladekabel aufladen und spart sich auf Reisen die Mitnahme eines weiteren Kabels. Eine absolute Kleinigkeit, die ich aber absolut praktisch finde.

Und so hat man am Ende alle Möglichkeiten: Per Kabel mit 15 Watt aufladen oder magnetisch und drahtlos per 5 Watt. Das ist übrigens genau so schnell (oder langsam) wie die externe MagSafe Batterie von Apple. Der einzige echte Unterschied: Der Ladevorgang startet nicht automatisch, die XLayer MagFix Pro Powerbank muss per Knopfdruck gestartet werden. Die verbleibende Kapazität wird über vier kleine LEDs angezeigt.

Mit dem praktischen Ständer und den zwei Anschlüssen ist die magnetische Powerbank von XLayer aus meiner Sicht eine runde Sache, auch der Preis von 29,95 Euro ist sehr attraktiv. Nur das recht große Logo und der Aufdruck „5.000 mAh“ gewinnen meiner Meinung nach keinen Schönheitspreis. Aber zum Glück ist der Schriftzug nicht sichtbar, wenn die Powerbank am iPhone angedockt ist…