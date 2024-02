Zendure Hub 2000: Noch mehr Power für das SolarFlow-System

Erst vor einigen Wochen hat Zendure verbesserte Akku für sein SolarFlow-System vorgestellt. Das Speicher-Addon für quasi alle bestehenden oder neuen Balkonkraftwerke bekommt so noch mehr Kapazität und verbesserte Outdoor-Features, wie etwa eine integrierte Heizung für die Batterien. Jetzt hat Zendure einen PV-Hub mit deutlich höherer Leistung vorgestellt.

Der PV-Hub dient bei Zendure als Schnittstelle zwischen dem bestehenden Mikro-Wechselrichter und den angeschlossenen Akkus. Der bisherige PV-Hub war auf eine maximale Modul-Leistung von 1.200 Watt ausgelegt, beim neuen PV Hub 2000 ist es doppelt so viel. Insgesamt sechs übliche 400 Watt Module können mit den beiden PV-Eingängen verbunden werden. Das bringt vor allem Vorteile bei nicht ganz optimalem Wetter.

Die PV-Eingangsleistung des PV-Hub 2000 beträgt 1.800 Watt und die Grundidee des Systems schnell erklärt: Alles, was über die gewünschte und eingestellte Ausgangsleistung hinaus an Solarenergie generiert wird, wandert vom PV-Hub nicht weiter zum Wechselrichter, sondern wird in den angeschlossenen Akkus zwischengespeichert. Mit einer maximalen Kapazität von 7.680 Wattstunden kann dort einiges gesammelt werden. Meine Erfahrung aus dem vergangenen Jahr hat gezeigt: Mit rund 4.000 Wattstunden Speicher kommt man im Sommer bei sechs angeschlossenen Modulen recht gut über die Runden.

Weitere spannende Features des Zendure-Systems

Die Batterien AB1000 und AB2000 von Zendure können simultan zusammen mit dem Hub 2000 verwendet werden.

Der Hub 2000 kann sich dank Smart Meter oder Smart Plug schnell an den Echtzeitverbrauch des Haushalts anpassen und gewährleistet so eine effiziente Nutzung. Im Idealfall nutzt ihr dafür einen Shelly Pro 3EM, der die vom Haus benötigte Leistung misst und an das SolarFlow-System übermittelt. So wird vom PV-Hub dann exakt die Menge Strom freigegeben, die ihr auch gerade benötigt – natürlich begrenzt auf eine maximale Ausgangsleistung von 600 Watt (bzw. hoffentlich bald 800 Watt).

Das günstig ist der Spaß leider nicht. Der Hub 2000 ist ab sofort zu einem Aktionspreis von 419 Euro verfügbar. Der reguläre Listenpreis beträgt 499 Euro.