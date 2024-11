Zwei Türklingeln ohne Abo: Aqara G4 und Eufy E340 im Angebot

Seit sieben Jahren wohne ich nun schon in meinem Haus und seit fast so langer Zeit habe ich smarte Türklingeln im Einsatz. Zwei der von mir bisher genutzten Modelle könnt ihr in der Black Friday Woche günstiger kaufen: Die smarte Türklingel Aqara G4 sowie die Eufy Security Video-Türklingel E340. Für welches dieser beiden Modelle entscheidet ihr euch?

Mit HomeKit Secure Video: Die Aqara G4

Wenn ihr auf der Suche nach einer Türklingel mit HomeKit Secure Video seid, dann habt ihr im Prinzip nicht viele Optionen. Die G4 von Aqara kann von Haus aus mit dem Cloud-Speicher von Apple verknüpft werden. Hier hatte ich in über einem Jahr nie Probleme.

Zusätzlich dazu speichert Aqara die Video-Ereignisse aber auch noch auf dem kleinen Hub, der zum Lieferumfang zählt. Dieser kann einfach mit einer microSD-Karte ausgestattet werden und dient gleichzeitig als digitaler Gong für die Türklingel. Die Aqara G4 kann entweder kabellos mit Batterien oder an einen 12–24 V-Wechselstrom- oder 8–24 V-Gleichstromtransformator angeschlossen werden.

Mich haben letztlich drei Punkte an der smarten Türklingel gestört: Sie ist nicht komplett wasserdicht, was auf lange Sicht problematisch werden kann. Außerdem ist das vertikale Sichtfeld recht eingeschränkt, so dass man Personen, die sehr nah vor der Tür stehen, nicht gut erkennen kann. Und auch die Auflösung von nur 1080p ist kein Highlight.

Dafür gibt es aber eben HomeKit Secure Video und auch der Preis stimmt. Zum Black Friday ist die Aqara G4 auf starke 78,79 Euro (Amazon-Link) reduziert.

Aktuell im Dienst: Die Eufy Security Video-Türklingel E340

Ersetzt habe ich die Türklingel von Aqara zunächst testweise durch ein Modell von Anker, das mittlerweile dauerhaft neben meiner Haustür im Einsatz ist. Die Eufy Security Video-Türklingel E340 kann ebenfalls kabellos oder mit Kabel verwendet werden, sogar der Türgong bleibt dann nutzbar.

Das Highlight der Anker-Klingel sind ohne Zweifel die beiden Kameras. Eine von ihnen ist normal nach vorne gerichtet, die zweite schaut nach unten. So können auch vor der Tür abgestellte Pakete im Blick behalten werden. Zudem punktet die Eufy Security Video-Türklingel E340 mit einer Auflösung von 2K.

Die Video-Ereignisse, die von der Kamera aufgezeichnet werden, landen direkt auf dem internen Speicher. Alternativ könnt ihr die Kamera auch mit zusätzlichem Zubehör erweitern, etwa mit der Home Base als Gong, für noch mehr Speicher und einige KI-Funktionen. Zudem gibt es zusätzliche digitale Türgongs für die Steckdose, die ihr frei im WLAN-Bereich platzieren könnt.

Offiziell kostet die Eufy Security Video-Türklingel E340 179,99 Euro, zuletzt hat sich der Preis zwischen 119 und 134 Euro bewegt. Derzeit könnt ihr für sehr gute 99,99 Euro (Amazon-Link) zuschlagen.

