10 Prozent Bonus auf iTunes- und App Store-Karten diese Woche bei REWE

Wir müssen uns wohl darauf einstellen, dass 10 Prozent Bonus das neue Normal ist. Während es in den letzten Jahre im Schnitt 15 Prozent Bonus on top gab, und manchmal sogar 20 Prozent, sind es ab diesem Jahr im Durchschnitt nur noch 10 Prozent. Aber wie sagt man so schön: Besser etwas Bonus, als gar keinen Bonus.

In dieser Woche bietet REWE iTunes- und App Store-Karten mit 10 Prozent Bonus an. Das sieht dann wie folgt aus:

25 Euro iTunes-Karte kaufen + 2,50 Euro Bonus

50 Euro iTunes-Karte kaufen + 5 Euro Bonus

100 Euro iTunes-Karte kaufen + 10 Euro Bonus

Das Angebot ist bis zum 20. März 2022 gültig und kann laut Prospekt auch online unter kartenwelt.rewe.de wahrgenommen werden. Hier scheint die Aktion zum aktuellen Zeitpunkt (7:30 Uhr) allerdings noch nicht live zu sein. Beachtet: Die Karte muss bis spätestens 3. April eingelöst werden, damit das Bonusguthaben automatisch gutgeschrieben wird.