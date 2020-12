11. Türchen im appgefahren Adventskalender mit Nanoleaf

Im vergangenen Jahr gehörte Nanoleaf zu den absoluten Spitzenreitern in unserem Adventskalender, was die Teilnehmerzahl anbelangt. Grund genug dafür zu sorgen, dass der Hersteller aus Kanada auch in diesem Jahr wieder mit dabei ist. Doch so einfach war das dieses Mal nicht.

Mit den neuen Shapes hat Nanoleaf seine bekannten LED-Panels auf ein ganz neues Niveau gehoben. Es gibt nicht nur neue Funktionen, es lassen sich auch Lichtelemente mit drei verschiedenen Formen miteinander kombinieren. Und das läuft so erfolgreich, dass die verfügbaren Stückzahlen äußerst knapp sind.

Am Ende konnte ich zwei Starter-Sets mit fünf kleinen Nanoleaf Shapes Mini Triangles und zwei Nanoleaf Remotes direkt vom Hersteller für euch organisieren. Da mir das aber noch etwas zu wenig war, legen wir noch zwei Erweiterungssets mit jeweils drei Nanoleaf Shapes Hexagons oben drauf. So bekommen wir am Ende doch noch einen großen Gewinn, der sich dank der zwei Controller sogar in zwei Orten in eurer Wohnung installieren lässt.

Solltet ihr gestern im Adventskalender kein Glück gehabt haben, habe ich trotzdem gute Nachrichten für euch: Der Gutscheincode APP30, mit dem man 30 Prozent auf die preislich eh schon attraktiven Rucksack-Bundles von Arcido spart, ist weiterhin aktiv. Schaut also einfach mal im Online-Shop des schottischen Start-Ups vorbei.