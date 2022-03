18 Jahre FRITZ!Box: Fünf wichtige Meilensteine aus der Geschichte

Am 18. März 2004 wurde die erste FRITZ!Box auf der Cebit vorgestellt, damals eine der weltweit größten Messen für Informationstechnik. Seitdem hat sich viel getan, unter anderem werden FRITZ!Box-Modelle in über 40 Ländern millionenfach eingesetzt. Nun blickt der Hersteller für Router zurück und gibt uns fünf Meilensteine mit auf den Weg.

2004 – die erste FRITZ!Box – Heimvernetzung mit nur einem Gerät

Mit der Vorstellung der ersten FRITZ!Box im März 2004 wurde das Heimnetz geboren: Mehrere Geräte gleichzeitig über einen „Modem-Router“ ins Internet bringen – das war vor 18 Jahren eine Revolution in der Netzwerkbranche. Mit einem USB-Anschluss – damals gängig für die Vernetzung – sowie zwei LAN-Ports eröffnete die erste FRITZ!Box ganz neue Möglichkeiten für das vernetzte Zuhause am DSL-Anschluss. Im Herbst 2004 integrierte AVM zusätzlich Telefonie und WLAN. Dieser All-in One-Ansatz von 2004 setzt bis heute Maßstäbe in der Heimvernetzung.

Bei DSL sind aktuell bis zu 1 Gigabit pro Sekunde bei Anbietern möglich, die die G.fast-Technologie unterstützen. Das ist das 125-fache der anfänglichen 8 Megabit pro Sekunde im Jahr 2004. Heute sind DSL-Tarife mit bis zu 250 MBit/s Standard in den DSL-Netzen und über WLAN sowie LAN lassen sich zuhause viele Dutzend Geräte vernetzen.

2010 – FRITZ!Box am Kabelanschluss – TV-Streaming inklusive

Die FRITZ!Box-Cable-Modelle holen seit 2010 schnelles Internet aus dem Fernsehkabel. 2010 war in den Kabelnetzen eine Geschwindigkeit von 20 bis 30 MBit/s der Normalfall. Heute ist man mit 1 Gigabit pro Sekunde 50 Mal schneller in den Kabelnetzen unterwegs. Das aktuelle Flaggschiff, die FRITZ!!Box 6690 Cable, ist sogar für eine Geschwindigkeit von bis zu 6 GBit/s vorbereitetet. Eine Innovation für alle Kabel-TV-Zuschauer on top: FRITZ!Box streamt bis zu vier Programme gleichzeitig per WLAN auf mobile Geräte.

2011 – FRITZ!Box im Mobilfunk zu Hause

Seit über 10 Jahren ist die FRITZ!Box auch im Mobilfunk zu Hause. Mit 100 MBit/s für LTE/4G ging es los, mittlerweile sind LTE und 5G-Tarife von bis zu 300 MBit/s Standard in den mobilen Netzen und in der Spitze sind auch schon Geschwindigkeiten von über 1 GBit/s verfügbar. Wer kein DSL, Kabel oder Glasfaser hat, holt sich den Komfort von FRITZ! aus der Luft; schnelles Internet, starkes WLAN, Telefonie und Heimvernetzung inklusive. Über 5G können mit der FRITZ!Box 6850 5G bis zu 1,3 GBit/s erreicht werden.

2018 – FRITZ!Box wird zum Mesh Master – überall stabiles WLAN

WLAN ist die Technologie, mit der alle Notebooks, Tablets, Spielekonsolen etc. drahtlos ins Internet gehen. Die FRITZ!Box bringt das WLAN zusammen mit FRITZ!-Mesh-Repeatern in jede Wohnungsecke. Damit das reibungslos und ohne Zutun der Anwender funktioniert, setzt AVM seit 2018 auf Mesh. Bei dieser Technologie sorgt die FRITZ!Box als Master dafür, dass alle Geräte stets dort angemeldet sind, wo sie die beste Verbindung bekommen. Angefangen hat die erste FRITZ!Box 2004 mit 54 MBit/s im WLAN-Standard g, auch Wi-Fi 3 genannt. Heute funken die Geräte mit dem Standard Wi-Fi 6. Damit können aktuelle Modelle wie die FRITZ!Box 6690 Cable Daten in einem Tempo von bis zu 6 Gigabit pro Sekunde auf die mobilen Geräte bringen.

2022 – die schnellste FRITZ!Box aller Zeiten mit bis zu 10 GBit/s über Glasfaser

Glasfaser ist das Zukunftsmedium des Breitbandinternets. Mit der neu vorgestellten FRITZ!Box 5590 Fiber können Anwender sich schnelles Glasfaserinternet von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde ins Haus holen. Über leistungsstarkes WLAN sowie LAN-Anschlüsse für mehrere Gigabit kann diese Geschwindigkeit überall im Haus verteilt werden. AVM ist mit der neuen FRITZ!Box 5590 Fiber bereit fürs Tempo der nächsten Jahre.