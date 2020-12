6. Türchen im appgefahren Adventskalender mit Philips Hue

Ich bin ja ein großer Fan von Philips Hue, das dürfte sich mittlerweile ja schon herumgesprochen haben. Seit einigen Jahren blogge ich sogar tagtäglich auf hueblog.de rund um das Thema smartes Licht. Und seit Jahren ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass Philips Hue ein Teil des Adventskalenders sein muss.

Und so ist es natürlich auch in diesem Jahr. Zum heutigen Nikolaus-Tag hat Philips Hue sogar ordentlich etwas springen lassen: Im Mittelpunkt des rund 500 Euro teuren Bundles steht der brandneue Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Ein smarter Leuchtstreifen, der auf der Rückseite eures Fernsehens montiert wird und dort für Ambilight-ähnliche Lichteffekte sorgt.

Möglich wird das in Verbindung mit der Philips Hue Play HDMI Sync Box, die zusammen mit der für den Betrieb notwendigen Philips Hue Bridge ebenfalls zum heutigen Gewinn zählt. Die Sync Box analysiert die Bilder von HDMI-Geräten wie dem Apple TV oder Sky Receiver und wandelt das Bildsignal in Echtzeit in Farbinformationen um. So können die verbundenen Hue-Leuchtmittel passend zum Bild des Fernsehers leuchten.

Den Philips Hue Play Gradient Lightstrip gibt es in drei verschiedenen Varianten, passend für Fernseher von 55-60 Zoll, 65-70 Zoll und 75-85 Zoll. Der Gewinner des heutigen Bundles bekommt natürlich die für seinen Fernseher passende Größe.