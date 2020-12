Highlights der Woche: Top-Listen, Kamera-Test & vieles mehr

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und diverse Anbieter haben ihre Top-Listen bereits veröffentlicht. Apple hat die besten Apps und Spiele des Jahres ausgezeichnet, Spotify präsentiert die meistgehörten Songs und auch bei Apple Music könnt ihr den Jahresrückblick abrufen.

Smartphone-Kamera Blind-Test

Der YouTuber Marques Brownlee hat auch in diesem Jahr ein Smartphone-Kamera Blind-Test durchgeführt. Insgesamt 16 Smartphones, die dieses Jahr erschienen sind, sind gegeneinander angetreten. Vorab: Kein iPhone hat die erste Runde überstanden. Für die Ergebnisse klickt bitte hier.

Wir verlosen drei iPad Air

Zusammen mit MyPostCard (#Werbung) verlosen wir drei brandneue iPad Air. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt in im folgenden Video. Weitere Infos gibt es auch hier in Textform.

Ebenfalls spannend