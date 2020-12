Wandhalterung für den großen HomePod von SX-Concept ausprobiert

Wir haben uns eine große Herausforderung gestellt: Das Projekt „aufgeräumter Schreibtisch“ ist in der vergangenen Woche gestartet und wir können erste Erfolge vermelden. Unter anderem haben wir unseren Kabelsalat in einer hochwertig verarbeiteten ChargeBox versteckt, dazu lest ihr in den kommenden Tagen aber noch mehr. Heute wollen wir euch erst einmal zeigen, was wir mit unserem HomePod angestellt haben.

Dieser steht nämlich nicht mehr auf dem Schreibtisch, sondern ist ab sofort in einer Wandhalterung zuhause. Hier gibt es auf Amazon verschiedene Modelle, wir haben uns für die Wandhalterung von SX-Concept entschieden. Diese ist mit 29,99 Euro nicht übermäßig teuer und wird kostenlos geliefert.

Wandhalterung in Schwarz oder Weiß passend zum HomePod erhältlich

Die Besonderheit dieser Halterung: Das Unterteil, auf dem der HomePod steht, ist sehr kompakt gestaltet. Damit der Lautsprecher von Apple nicht herunterfällt, ist ein schmaler Metallring um ihn herum gelegt. Zumindest dieser Teil der Optik ist gewöhnungsbedürftig und sicherlich nicht jedermanns Geschmack.

Ansonsten macht die Halterung einen guten Eindruck, der Hersteller verspricht eine hochwertige Beschichtung und keine billige Lackierung. Natürlich ist die Wandhalterung in Weiß und Schwarz erhältlich, jeweils passend zum Design eures HomePods.

Die Montage ist kein großes Problem. Die Halterung selbst wird mit zwei Schrauben an der Wand montiert. Das Stromkabel kann man nach hinten durch eine kleine Öffnung führen und der stabilisierende Metallring wird mit zwei kleinen Schrauben an der Halterung befestigt. Sehr praktisch: Die Wandhalterung lässt sich nach Belieben schwenken oder mit zwei kleinen Schrauben auch fest fixieren.

Als Alternative zu Wandhalterung von SX-Concept und dem Konzept mit dem Haltering könnt ihr auch zu diesem Modell wechseln, das auf ein Art Teller als Standfläche setzt. Diese wird ihren Zweck sicherlich genau so erfüllen – am Ende müsst ihr selbst entscheiden, was euch mehr anspricht. Wenn ihr denn das Verlangen habt, euren HomePod an der Wand zu montieren.