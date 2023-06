A Way To Smash: Neues Puzzle-Kampfspiel gehört zu Apples Lieblingsspielen

In jeder Woche gibt es zahlreiche Spiele-Neuerscheinungen im App Store. Aktuell gehört A Way To Smash (App Store-Link) zu diesen Neuheiten, die auch gleich von Apple mit dem Prädikat „Unsere neuen Lieblingsspiele“ versehen wurde und in der entsprechenden Liste im App Store geführt wird.

A Way To Smash kann auf iPhones und iPads heruntergeladen werden und benötigt zur Installation neben 243 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer. Der Download ist kostenlos und finanziert sich über Werbeeinblendungen und In-App-Käufe. Eine deutsche Lokalisierung ist bis dato noch nicht vorhanden, das Spiel lässt sich in englischer Sprache absolvieren.

„A Way To Smash ist nicht nur ein Kampfspiel, in dem man Feinde tötet und Gegner bekämpft. Jedes Level hier ist ein echtes Puzzle. Das Spiel ist ein einzigartiges Genre, in dem 3D-Action und Logik gemischt werden. 150 abwechslungsreiche Levels und Kämpfe mit Gegnern unterschiedlicher Komplexität warten auf Sie. Lösen Sie alle Rätsel. Beherrschen Sie Ihre Taktik- und Logikfähigkeiten oder erleben Sie die Schönheit von Action-Spielen mit einem soliden Kampfarsenal – Sie wählen die Strategie zum Gewinnen!“

So berichtet das Entwicklerteam um Vladislav Vasilev im App Store. Das Gameplay von A Way To Smash ist daher eine Mischung aus Kampf- und Puzzle-Elementen. Es heißt strategisch vorzugehen, um die Feinde im jeweiligen Level auszuschalten. Denn es heißt, mit einem Doppeltipp einen Kontrahenten auszulöschen. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass sich andere im Level vorhandene Gegner und Gegnerinnen dem Protagonisten nähern. Schaltet man eine Person mit einer weiteren in unmittelbarer Nähe aus, wird man selbst getötet und das Level gilt als nicht bestanden.

Spezialfähigkeiten, mehrere Charaktere und Waffen

Hilfreich bei der Bewältigung der Level sind einige Spezialfähigkeiten, die einmalig eingesetzt werden können und danach langsam wieder aufladen müssen, ehe sie wieder einsatzbereit sind. Da es auch unterschiedliche Charaktere gibt – darunter Wikinger, Hitman oder ein Samurai – stehen gleichermaßen auch unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen zur Verfügung. Man kann schießen, ein Schild benutzen oder mehrere Feinde auf einmal töten, sei es ein Boss oder ein gewöhnlicher Gegner. Ein Samurai beispielsweise lässt einen unsichtbar wie ein Ninja sein, damit die Feinde nach dem eigenen Zug nicht reagieren.

Besonders praktisch ist der Umstand, dass A Way To Smash keine aktive Internetverbindung voraussetzt: Man kann also auch bequem auf Reisen oder in Funklöchern spielen. Eine interessante 3D-Grafik, Soundeffekte und hochwertige Animationen sorgen darüber hinaus für ein angenehmes Spielerlebnis. Solltet ihr euch für Kampfspiele mitsamt einer kleinen Puzzle- und Logik-Komponente interessieren, lohnt ein Blick auf A Way To Smash auf jeden Fall.