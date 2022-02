Amazon Prime wird in den USA teurer: Kommt auch hier eine Preiserhöhung?

Vergleichbar ist das Prime-Angebot zwischen USA und Deutschland nicht. Während hierzulande der Preis zuletzt im Jahre 2017 von 49 Euro auf 69 Euro pro Jahr angehoben wurde, musste man in den USA 119 US-Dollar pro Jahr zahlen. Ab dem 18. Februar 2022 gilt der neue Preis von 139 US-Dollar für Neukunden, ab dem 25. März dann auch für Bestandskunden. Die letzte Preiserhöhung in den USA ist im Jahre 2018 datiert.

Während in den USA das Serviceangebot noch etwas größer ist, bleibt die Frage, wann auch hierzulande der Preis angepasst wird. Die letzte Erhöhung ist noch länger her als in den USA. Die Frage an euch? Würdet ihr zum Beispiel 79 Euro statt 69 Euro pro Jahr für alle Prime-Vorteile bezahlen?

Die Preiserhöhung wurde übrigens bei der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen erwähnt. Daher in Kürze die wichtigsten Zahlen: Der Umsatz beläuft sich auf 137,4 Milliarden US-Dollar, der Gewinn liegt bei 14,3 Milliarden US-Dollar. Die Web-Services haben 17,8 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, durch Werbung ist man auf 9,7 Milliarden US-Dollar gekommen.