Amazon stellt neue Hardware vor: Echo, Fire TV, Eero & Ring

Am heutigen Abend hat Amazon im Rahmen einer digitalen Keynote zahlreiche neue Produkte vorgestellt. Bevor wir uns in den nächsten kommenden Tagen um die Details der Neuheiten kümmern wollen, liefern wir euch heute schon einmal einen ersten Überblick.

Komplett neu: Echo, Echo Dot und Echo Show 10

Eine so große Veränderung gab es bei den Echo-Geräten bisher noch nie. Bereits beim Blick auf den neuen Echo und den Echo Dot wird deutlich: Hier hat sich einiges getan. Die Geräte haben keine Zylinder-Form mehr, sondern sind kugelrund. Eine Optik, an die man sich sicherlich erst einmal gewöhnen muss.

Den Echo hat Amazon auch innerlich ordentlich aufgemotzt: Er enthält nun alle Features, die man aus dem bisherigen Echo Plus kannte, etwa den ZigBee-Hub für Smart Home Geräte. Ebenso konnte man den Sound verbessern, der sich nur wie beim Echo Studio an die Gegebenheiten im Raum anpasst.

Für den kleinen Echo Dot, der nun ebenfalls kugelrund ist, bietet Amazon auch eine Kids Edition im Design von Tiger oder Panda an. Hier kommt ebenso eine angepasste Sprachsteuerung zum Einsatz, die automatisch Kinderstimmen erkennt, um in den sicheren Kinder-Modus zu wechseln. Ob die Kids Edition auch bei uns in Deutschland startet, ist bisher nicht bekannt.

Komplett überarbeitet wurde auch der Echo Show 10. Der integrierte Bildschirm sitzt nun so auf dem Lautsprecher, dass er sich frei drehen kann. So hat man immer einen Blick auf das Display, egal wo man sich im Raum aufhält. Eine coole Sache, die ich mir sehr gut in meiner offenen Küche vorstellen kann. Auf die integrierte Kamera kann man auch über die Alexa-App zugreifen und sich dabei um 360 Grad drehen. Ähnlich wie bei den kleineren Show-Modellen kann die Kamera aber auch mit einem Schieber blind gemacht werden.

Das ist alles neu bei Fire TV

Zunächst einmal bekommen die verschiedenen Fire TV Geräte ein komplett neues Interface, das auch verschiedene Profile für Familien-Mitglieder ermöglicht. Die neue Oberfläche sieht zumindest auf den ersten Screenshots und Videos ziemlich modern aus – das könnte tatsächlich sehr interessant werden.

Die neue Oberfläche wird auch auf dem neuen Fire TV Stick vorhanden sein, der unter anderem HDR und Dolby Atmos bietet. Die neue Generation bietet 50 Prozent mehr Leistung, verbraucht dabei aber 50 Prozent weniger Energie. Für alle, die keine 4K-Auflösung brauchen, gibt es mit dem Fire TV Stick Lite eine etwas günstigere Lösung.

Auch Eero und Ring erhalten Updates

Ebenfalls aktualisiert werden die Eero Router, deren neue Generation nicht nur das schnelle WiFi 6 unterstützt, sondern auch einen integrierten ZigBee-Hub Smart Home Geräte bietet. Diese können somit noch weiter vom Echo-Device aufgestellt werden, über den die Steuerung erfolgt.

Neuigkeiten gibt es auch von Ring. Man wird nicht nur eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Videos einführen, sondern auch neue Hardware bieten. Neu auf den Markt kommen Car Alarm, Car Camera und Car Connect. Wann diese neuen Ring-Produkte auf den deutschen Markt kommen, ist aber noch offen.

Was schon fast wie ein Aprilscherz klingt, ist eine richtig coole Sache: Die Ring Always Home Cam. Eine kleine Drohne mit Kamera, die automatisch aus ihrer Ladestation startet und durch euer Haus fliegt, wenn irgendwo eine Bewegung entdeckt wird. So muss man nicht an jeder Ecke eine Kamera aufstellen. Auf dieses rund 250 US-Dollar teure Gadget müssen wir uns aber noch ein wenig gedulden, es soll erst 2021 erscheinen.

Luna bringt Cloud-basierte Spiele auf Fire TV und andere Plattformen

Neben Verbesserungen für Echo-Geräte, Ring-Produkte und den Eero-Router bietet Amazon auch ganz neue Software-Produkte an, beispielsweise Luna. Einen Streaming-Dienst für Spiele, der auf quasi allen Plattformen erhältlich sein wird – auch auf macOS und iOS. Gespielt werden kann aber auch auf Geräten wie dem Fire TV Stick. Das Spiel selbst läuft dabei nicht auf dem Gerät selbst ab, sondern in der Cloud. So sind auch grafisch anspruchsvollere Spiele möglich, trotzdem ist der Preis zum Start mit 5,99 US-Dollar recht günstig angesetzt.

Passend dazu gibt es mit dem Luna Controller auch ein Gamepad, das optisch an eine Mischung aus PlayStation und Xbox Controller erinnert. Der Controller verbindet sich dabei direkt mit der Cloud, um ein latenzfreies Spielerlebnis zu ermöglichen.