Anker PowerExpand 4-in-1 USB-C Hub integriert 256 GB SSD

Die Idee gefällt mir: Der Anker PowerExpand 4-in-1 (Amazon-Link) ist nicht nur ein praktischer USB-C-Hub, sondern integriert auch eine SSD mit 256 GB Speicherplatz. Der Adapter ist so zwar etwas größer, allerdings könnt ihr auf eine weitere externe Festplatte verzichten und eure wichtigsten Daten immer mitnehmen.

Als Anschlüsse liefert der PowerExpand 4-in-1 HDMI mit 4K und 30 Hertz, 2x USB-A mit bis zu 5 Gbps sowie ein USB-C-Eingang mit Power Delivery und 100 Watt. Das Pass Through Laden wird unterstützt. Gleichzeitig ist eine SSD eingebaut, die Daten mit bis zu 400 MB/s übertragen kann. Der Adapter kann nicht nur am Mac, sondern auch am iPad Pro genutzt werden.

Falls ihr einen Adapter mit SSD Speicherplatz sucht, könnt ihr jetzt für 99,99 Euro zuschlagen.