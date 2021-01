iCloud-Schlüsselbund: Bald auch im Chrome-Browser auf Windows?

Auch wenn es möglicherweise nicht so viele Funktionen verfügbar sind wie in beliebten Apps wie 1Password, bin ich mit dem iCloud-Schlüsselbund sehr zufrieden. Was natürlich auch daran liegt, dass ich ausschließlich in der Apple-Welt und mit dem Safari-Browser unterwegs bin.

Nun kündigt sich für Windows-Nutzer aber eine interessante Entwicklung an. Mit der in dieser Woche veröffentlichten Version von iCloud für Windows 10 findet sich eine neue Schlüsselbund/Passwörter-Option. Diese führt zu einer Chrome-Erweiterung, die zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht verfügbar ist.

Es ist davon auszugehen, dass diese Erweiterung in Kürze freigeschaltet wird. Damit dürften Windows-Nutzer mit dem Chrome-Browser auf den iCloud-Schlüsselbund zugreifen können, um Passwörter zu verwalten und zu erstellen sowie automatisch einsetzen zu können – wobei die Daten stets über die verschiedenen Geräte synchronisiert werden, die den iCloud-Schlüsselbund unterstützen.

Noch unklar ist, ob die Chrome-Erweiterung auch für den Mac veröffentlicht wird. Sollte sich in dieser Hinsicht etwas tun, melden wir uns noch einmal. (via the8-bit.com)