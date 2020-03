App Store Review Guidelines: Darauf müssen Entwickler demnächst achten

Apple hat seine registrierten Entwickler heute darüber informiert, dass ab dem 30. April neue App Store Review Guidelines gelten. Das sind die Regeln, die ein jeder Entwickler zu beachten hat, wenn er eine neue App oder ein Update einer bestehenden App veröffentlicht. Die kompletten Guidelines könnt ihr auf der Developer-Webseite nachlesen, ein paar wichtige Änderungen haben wir für euch im Anschluss herausgesucht.

So muss es beispielsweise in allen Apps, die bereits einen Login über Dienste wie Facebook oder Google anbieten, bald auch ein „Sign in with Apple“ möglich sein. Den neuen Anmeldeprozess hat Apple zusammen mit iOS 13 gestartet und will deutlich mehr Datenschutz bieten als andere Anbieter.

Werbung per Push-Mitteilung war bisher unterwegs, hier lockert Apple den Riegel ein wenig. Wenn ein Nutzer innerhalb einer App explizit zugestimmt hat, dürfen ihm nun auch Push-Mitteilungen zu reinen Werbezwecken gesendet werden. Allerdings nur, wenn es in der App eine einfache Möglichkeit gibt, diese Werbung auch wieder zu deaktivieren.

Ebenfalls wichtig zu wissen: Alle neu eingereichten App müssen mit dem neuesten SDK für iOS 13 erstellt werden – wobei das nicht heißt, dass die Anwendungen nicht mit iOS 12 oder iOS 11 kompatibel sein können.