Just Press Record: iOS-Recorder-App mit neuem lokalen Speicherort

Vor einigen Monaten haben auch wir über die praktische Audio-Recorder-App Just Press Record berichtet, die sich für jeweils 5,49 Euro für iOS (App Store-Link) und macOS (Mac App Store-Link) aus den jeweiligen App Stores herunterladen lässt. Just Press Record hat es bereits in Apples eigene Promotion „App des Tages“ geschafft und kann ohne In-App-Käufe oder Werbung zum Einmalpreis geladen werden. Unter iOS wird für die Anwendung mindestens 8 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 13.0 oder neuer benötigt, auch eine deutsche Lokalisierung ist mit an Bord.

Just Press Record bezeichnet sich im App Store selbst als „ultimativer mobiler Audiorecorder“. Die Möglichkeiten der Recorder-App sind äußerst vielfältig – so lassen sich nicht nur Aufnahmen mit dem internen Geräte-Mikro anfertigen, sondern es kann auch auf extern angeschlossene Mikros oder die AirPods zurückgegriffen werden. Die Aufnahmen lassen sich innerhalb der App trimmen, Siri-Shortcuts zur Aufnahme verwenden, und Audio-Snippets von beliebiger Länge aufnehmen. Alle getätigten Aufnahmen werden darüber hinaus in der iCloud gesichert und sind so auf allen Geräten synchron.

Mit dem jetzt veröffentlichten Update auf Version 37 haben die Entwickler von Just Press Record ihrer Anwendung eine weitere Speichermöglichkeit für die eigenen Aufnahmen spendiert. „Ein neuer Speicherort ‚Auf meinem iPhone‘ wurde hinzugefügt, der die Integration mit der iOS-Dateien-App und der automatischen iTunes-Datenfreigabe ermöglicht“, heißt es von den Machern im Changelog. Zudem ist es nun möglich, bereits angefertigte Audio-Aufnahmen vom alten In-App-Speicherort von Just Press Record an den neuen Speicherort „Auf meinem iPhone“ zu verschieben. Das Update der App steht allen Usern von Just Press Record ab sofort im App Store zur Verfügung.