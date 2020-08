App Store: Verleger fordern reduzierte Provisionen von Apple

Der Ärger für Apple nimmt kein Ende: Wie das Wall Street Journal berichtet, wollen einige größere Verlage, die ihre Inhalte im App Store anbieten, einen höheren Anteil der Abonnement-Einnahmen von ihren Kunden einbehalten, sofern die Abos über Apples Plattform abgeschlossen werden. Damit reihen sich die Verleger in eine Reihe zahlreicher anderer Entwickler ein, die bessere Konditionen für Anbieter im App Store einfordern.

„In einem Brief an Apple-Chef Tim Cook vom Donnerstag sagte ein Handelsgremium, das die New York Times, die Washington Post, das Wall Street Journal und andere Verleger vertritt, dass die Verkaufsstellen wissen wollen, was es für sie bedeuten würde, bessere Konditionen zu erhalten. Dies würde ihnen ermöglichen, mehr Geld aus digitalen Abonnements zu behalten, die über Apples App Store verkauft werden.“

Das Handelsgremium Digital Next Content führte im Brief an Apple-CEO Tim Cook auch den Deal an, den der Konzern aus Cupertino mit Amazon getätigt hatte. Zur Erinnerung: Amazon musste für den eigenen Videostreaming-Dienst Prime Video lediglich 15 Prozent Provisionen statt der sonst wie üblich geforderten 30 Prozent im ersten Abonnement-Jahr an Apple zahlen. Auf diese Vereinbarung beruft sich nun auch Digital Next Content. Der Deal trug unter anderem zu einem Kartellverfahren gegen Apple in Bezug auf Geschäftspraktiken im App Store bei.

„Die Bedingungen von Apples einzigartigem Marktplatz haben einen großen Einfluss auf die Fähigkeit, weiterhin in qualitativ hochwertige, vertrauenswürdige Nachrichten und Unterhaltung zu investieren, insbesondere im Wettbewerb mit anderen größeren Unternehmen.“

So heißt es im Brief, der von Jason Kint, Chief Executive des Handelsorgans Digital Content Next, unterzeichnet wurde. Das Handelsgremium gibt zudem an, dass die von Apple einbehaltenen 30 Prozent Provisionen Verlage von ihren direkten Kunden entfernen und sie in „die trübe Welt der digitalen Werbung“ stoßen würde. Jason Kint erwähnt außerdem, dass Apple-Chef Tim Cook in seiner kürzlich erfolgten kartellrechtlichen Anhörung gesagt habe, dass der Deal zwischen Amazon und Apple „jedem zur Verfügung steht, der die Bedingungen erfüllt“, und fordert Apple zu Transparenz bezüglich der eigenen Geschäftspraktiken im App Store auf.

Wie es scheint, wurde mit dem Bekanntwerden des geheimen Amazon-Deals im App Store ein Stein ins Rollen gebracht. Seinerzeit wurde das Abkommen zwischen Apples Eddy Cue und Amazons Jeff Bezos getroffen, um Amazon zu animieren, den eigenen Videostreaming-Dienst Prime Video im App Store bereitzustellen. Apple hatte immer wieder betont, alle Entwickler gleich zu behandeln und keine Ausnahmen gelten zu lassen, zuletzt in Tim Cooks Statement gegenüber dem Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses, in dem es hieß, „Die App Store-Richtlinien gewährleisten eine hochwertige, zuverlässige und sichere Benutzererfahrung. Sie sind transparent und gelten für Entwickler jeder Größe und in allen Kategorien gleichermaßen.“