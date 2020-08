One Line Coloring: Entspanntes Puzzle mit 3D-Objekten

Braucht ihr zum Wochenende noch etwas relaxten Spielestoff? Dann solltet ihr euch das Puzzle-Game One Line Coloring (App Store-Link) genauer ansehen, das seit kurzem im deutschen App Store zum Download bereit steht. Letzterer ist ein Premium-Titel und lässt sich einmalig mit 3,49 Euro bezahlen. Für die Installation wird neben iOS 9.0 oder neuer auch etwa 78 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Eine deutsche Lokalisierung besteht für das Spiel noch nicht, aber da der Titel ohne große Textpassagen auskommt, ist dieser Punkt zu vernachlässigen.

Die Entwickler von MythicOwl bieten dem Gamer insgesamt über 100 verschiedene Level, in denen es ein spezifisches 3D-Objekt nach und nach zu enthüllen gilt. Dabei müssen von zahlreichen Eckpunkten der Grafiken durch Einzeichnen bunte Flächen geschaffen werden, die dann nach und nach den fertigen Gegenstand ergeben.

3D-Galerie präsentiert alle gelösten Gegenstände

Das klingt zunächst ziemlich simpel, und das ist es in den ersten Leveln auch noch. Doch schon nach kurzer Zeit werden die Level und die damit verbundenen Objekte anspruchsvoller und komplexer. Das Schwierige beim Lösen der Level ist die Tatsache, dass kein bereits angesteuerter Punkt ein zweites Mal verwendet werden darf, und man zusätzlich aufpassen muss, dass man sich beim Verbinden der Eckpunkte nicht ins Abseits bringt und manövrierunfähig wird.

Das Gameplay bringt mit Pastellfarben und einem entspannten Jazz-Soundtrack jede Menge beruhigende Faktoren mit, zudem besteht die Möglichkeit, unbegrenzt Hilfen in Form eines Rückgängig-Buttons in Anspruch zu nehmen. Besonders schön: Jedes erstellte Objekt wird in einer Art 3D-Galerie an einem zugewiesenen Ort präsentiert. Die Szene wird so Level für Level lebendiger und detailreicher. One Line Coloring eignet sich aufgrund des ruhigen und simpel zu erlernenden Gameplays nicht nur für Erwachsene, sondern auch für jüngere Spieler. Der abschließende Release Trailer bei YouTube bietet zudem weitere Eindrücke.