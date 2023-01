Apple Books: Digitale Stimmen lesen Bücher vor

Hörbücher können fesselnd sein. Allerdings ist das Einsprechen von Büchern sehr zeitaufwendig und komplex. In Apples Bücher-App bietet man jetzt die Funktion „Von Apple Books vorgelesen“ an. Dabei greift Apple auf eine „Digitale Erzähltechnik“ zurück und lässt die Bücher von einer Künstlichen Intelligenz vorlesen. Dabei handelt es sich um menschliche Stimmen, wie es bei Siri der Fall ist. Insgesamt gibt es aktuell vier Stimmen, die für verschiedene Genres benutzt werden.

Auf dieser Webseite könnt ihr euch die Stimmen anhören. Das ganze klingt besser als Siri, ist aber nicht so gut, wie echte, eingesprochene Bücher – hier gibt es einfach mehr Emotionen. Apple erklärt:

Immer mehr Buchliebhaber hören sich Hörbücher an, doch nur ein Bruchteil der Bücher wird in Hörbücher umgewandelt, so dass Millionen von Titeln ungehört bleiben. Viele Autoren – insbesondere unabhängige Autoren und solche, die mit kleinen Verlagen zusammenarbeiten – sind aufgrund der Kosten und der Komplexität der Produktion nicht in der Lage, Hörbücher zu erstellen. Apple Books Digital Narration macht die Erstellung von Hörbüchern für alle zugänglicher und hilft Ihnen, die wachsende Nachfrage zu befriedigen, indem mehr Bücher für die Hörer zur Verfügung gestellt werden.

Die digitale Sprachausgabe von Apple Books vereint fortschrittliche Sprachsynthesetechnologie mit der wichtigen Arbeit von Teams aus Linguisten, Qualitätssicherungsspezialisten und Toningenieuren, um aus einer eBook-Datei hochwertige Hörbücher zu erstellen. Apple ist seit langem Vorreiter in Sachen innovativer Sprachtechnologie und hat diese nun in Zusammenarbeit mit Verlegern, Autoren und Sprechern für das Lesen von Büchern in Langform angepasst.

Digital erzählte Titel sind eine wertvolle Ergänzung zu professionell erzählten Hörbüchern und werden dazu beitragen, dass so viele Bücher und Menschen wie möglich von Audio profitieren. Apple Books setzt sich weiterhin dafür ein, die Magie des menschlichen Erzählens zu zelebrieren und zu präsentieren, und wird den Katalog der von Menschen erzählten Hörbücher weiter ausbauen.