Apple Brompton Road: Londons dritter Store öffnet am 28. Juli

In unserem News-Ticker haben wir schon einen kurzen Verweis auf den neuen Store „Apple Brompton Road“ gemacht, jetzt möchten wir noch einmal etwas ausführlicher auf das Design, die Kreativität und mehr eingehen.

Wo? : 17-27 Brompton Road, London, SW1X 9LF

: 17-27 Brompton Road, London, SW1X 9LF Wann?: 28. Juli ab 16 Uhr

Die Storeeröffnung beginnt mit der weltweiten Einführung von „United Visions“, einer Augmented Reality-Erfahrung, die das kreative Werk des Londoner Dichters und Malers William Blake würdigt. Die für das Getty Museum entwickelte und durch Apple Technologie zum Leben erweckte App zeigt die Möglichkeiten der Kreativität, indem sie das Werk des Künstlers neu interpretiert. Die Künstler und kreativen Technologen Tin Nguyen und Ed Cutting (Tin&Ed) haben den M1 Ultra Chip von Apple für die Entwicklung der App verwendet, die mit einem poetischen Soundtrack des Grammy-Preisträgers Just Blaze unterlegt ist. „United Visions“ kann von Kund und Kundinnen im Store und auf der ganzen Welt über die App angesehen werden, die unter „United Visions“ heruntergeladen werden kann.

Zu den Feierlichkeiten am Eröffnungswochenende gehören eine Podiumsdiskussion über die Entstehung von „United Visions“ mit Nguyen, Cutting und Just Blaze sowie ein besonderer Auftritt und eine 3D Audio Listeningsession der Londoner Künstlerin Nina Nesbitt. Die Apple Fitness+ Trainer und Trainerinnen Cory Wharton-Malcolm, Jamie-Ray Hartshorne, Kim Ngo und Jonelle Lewis werden gemeinsam mit Jay Blahnik, Vice President Fitness Technologies von Apple, an einer Diskussionsrunde im Store teilnehmen, gefolgt von einem 3 km langen Spaziergang und einem 5 km langen Lauf im Hyde Park. Die talentierten Apple Creative Pros werden außerdem Sessions mit Live-Illustrationen veranstalten, die sich von den Blumenblüten der Umgebung inspirieren lassen.

Im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltungen wird der Store die fortlaufende Brompton Series veranstalten, die bis Oktober jeden letzten Donnerstag im Monat stattfindet und folgende Themen umfasst:

Inspirierende und informative Vorträge von Meinungsbildner und Meinungsbildnerinnen aus dem Wellnessumfeld, darunter Michael James Wong, Cat Meffan, Lloyd Kempson und Harry Jameson.

Musikworkshops in Verbindung mit der Up Next-Reihe von Apple Music, bei denen Songs von aufstrebenden Londoner Künstler und Künstlerinnen mithilfe von 3D Audio analysiert werden; zu den Künstler und Künstlerinnen zählen Kali Claire, Olivia Dean und Rachel Chinouriri.

Der Store und das Team

Beim Betreten von Apple Brompton Road werden die Besucher und Besucherinnen von 12 in die Höhe ragenden, sizilianischen Ficusbäumen begrüßt, die die raumhohen sieben Meter Fenster und den Eingangsbereich säumen. Die Sitzgelegenheiten unterhalb jedes Baumes dienen als Treffpunkt und lassen die Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich verschwimmen, indem sie die Natur direkt in den Laden bringen. Die Besucher und Besucherinnen kommen durch die zentrale Arkade, die den Maßen der ursprünglichen Brompton Arcade entspricht, die 1903 genau an dieser Stelle errichtet worden ist. Das Forum des Stores, in dem täglich kostenlose „Today at Apple“-Sessions kreative Inspirationen und praktische Fertigkeiten vermitteln, bietet eine Premiere für Apple in Großbritannien: eine speziell angefertigte Spiegeldecke, die tiefenverzerrende Reflexionen bietet.

Die Besucher und Besucherinnen sind eingeladen, die umliegenden Tische und Avenues zu erkunden, auf denen die neuen Produktfamilien von iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch und Apple TV sowie Zubehör wie HomePod mini und AirTag präsentiert wird. Das 200-köpfige Team des Stores hilft Kund und Kundinnen, sich über Apple Produkte zu informieren und berät sie zu monatlichen Finanzierungsoptionen und das Apple Trade In Programm. Das Team spricht insgesamt mehr als 45 Sprachen und ist bereit, Kund und Kundinnen aus der ganzen Welt willkommen zu heißen. Erstmalig gibt es in Großbritannien auch einen Apple Pickup Bereich, der es den Kunden und Kundeninnen ermöglicht, online bestellte Produkte bequem abzuholen.

Nachhaltigkeit

Der Terrazzoboden von Apple Brompton Road besteht aus einem Bioharz auf Pflanzenbasis und ist der erste seiner Art in den Apple Stores auf der ganzen Welt. Der weitläufige Raum mit seiner einzigartigen geschwungenen Holzdecke bietet ausreichend Sitzgelegenheiten, auf denen sich die Kunden und Kundinnen entspannen und neue Tipps und Tricks entdecken können, um das Beste aus ihren Geräten herauszuholen. Wie alle Gebäude von Apple wird auch Apple Brompton Road zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgt.

Fotos: Apple.