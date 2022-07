Genshin Impact: Nächstes großes Update bringt zwei weitere Biome mit sich

Das Rollenspiel Genshin Impact (App Store-Link) steht schon seit einiger Zeit im deutschen App Store zum Download bereit und wurde im vergangenen Jahr sogar mit dem Game Award 2021 in der Kategorie „Bestes Mobile Game“ ausgezeichnet. Auch Apple hat das Spiel im Jahr 2020 als „iPhone-Spiel des Jahres“ mit dem App Store Award prämiert.

Genshin Impact ist ein Open World-RPG, in dem man unter anderem auf kuriose Monster und furchteinflößende Titanen trifft. Der Download ist kostenlos und sollte ab iOS 9.0 sowie bei etwa 3,7 GB an freiem Speicherplatz installiert werden. Die Finanzierung des auch in deutscher Sprache verfügbaren Rollenspiels erfolgt über In-App-Käufe.

Das Entwicklerteam von miHoYo plant nun erneut ein größeres Update für Genshin Impact, das aller Voraussicht nach im August dieses Jahres erscheinen soll. Mit der Aktualisierung, die den Titel „Sumeru“ tragen wird, wird es einige Neuerungen und Verbesserungen in der mobilen iOS-Variante des Rollenspiel-Adventures geben, wie The Verge erfahren hat. So wird es unter anderem zwei wunderschöne neue Gebiete zum Erkunden geben.

„Die neuen Gebiete werden in zwei Hauptzonen unterteilt sein: einen Regenwald und eine Wüste […]. Der Regenwald ist gefüllt mit sanften Hügeln, üppiger Vegetation und hoch aufragenden Bäumen. Das Wüstenbiom hingegen ist eher karg, enthält aber auch Ruinen mit komplizierter Architektur. Beide sehen aus wie natürliche Ergänzungen zu den reichen und farbenfrohen Umgebungen von Genshin Impact.

Jedes Biom hat auch einige fantastische Elemente. Im Wald gibt es eine Stadt, die auf einem riesigen Baum gebaut ist, und Zonen mit riesigen, leuchtenden Pflanzen, während in der Wüste Ruinen zu finden sind, die kopfüber in der Luft schweben. Und die mysteriösen Überreste eines riesigen Roboters sind in jedem Biom zu finden – sie erinnern an die trägen Wächter, die man in The Legend of Zelda: Breath of the Wild finden kann. (Obwohl vieles in der Welt von Genshin Impact an Breath of the Wild erinnern könnte).“