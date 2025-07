Apple Fotos: So stellt ihr gelöschte Fotos und Videos wieder her

In einem seiner neuesten „How to“-Videos präsentiert Apple eine kurze Anleitung zum Wiederherstellen gelöschter Fotos und Videos in der Fotos-App auf dem iPhone. Wir führen euch in diesem Beitrag Schritt für Schritt durch die Anleitung.

Beim Durchschauen der eigenen Fotos und Videos in der Fotos-App kann einen schonmal ein Aufräum-Impuls überkommen, im Zuge dessen man zum Beispiel weniger gelungene Bilder in der Bibliothek löscht.

Habt ihr etwa bei einem solchen Vorgang aus Versehen Bilder gelöscht, die ihr eigentlich noch behalten wolltet oder fällt euch ein, dass ihr eines der gelöschten Bilder vielleicht doch noch gebrauchen könntet, dann könnt ihr die gelöschten Aufnahmen kann einfach wiederherstellen.

So geht’s:

Öffnet die Fotos-App und scrollt zu „Sonstige“. Tippt dort auf „Zuletzt gelöscht“. Um das Album zu öffnen, tippt dann „Album anzeigen“ und entsperrt das Album per FaceID, TouchID oder mittels Passcode. Dann werden euch alle Fotos angezeigt, die im Papierkorb liegen. Die Zahl am unteren Rand des Bildes gibt an, wie viele Tage das Bild noch im Papierkorb liegt, bevor es endgültig gelöscht wird. Habt ihr ein Bild aus eurer Bibliothek gelöscht, bleibt es für 30 Tage im Papierkorb, bevor es endgültig gelöscht wird. Wählt in diesem Album nun das Bild oder die Bilder aus, die ihr wiederherstellen wollt. Tippt dazu in der oberen rechten Ecke auf „Auswählen“ und tippt dann auf die gewünschten Aufnahmen. Tippt dann in der unteren linken Ecke auf die drei Punkte und dann auf „Wiederherstellen“. Bestätigt die Wiederherstellung dann per Tippen auf den erscheinenden Dialog „X Fotos wiederherstellen“. Im Anschluss findet ihr die wiederhergestellten Fotos wieder in eurer Bibliothek.

Wollt ihr alle Fotos im „Zuletzt gelöscht“-Ordner wiederherstellen, tippt in dem Album auf „Auswählen“ (oben rechts) und dann unten links auf die drei Punkte und dann auf „Alle wiederherstellen“. Auch diese Aktion müsst ihr mit einem weiteren Tippen auf den Dialog „X Fotos wiederherstellen“ bestätigen.

Im Video findet ihr eine entsprechende Tipp-Anleitung: