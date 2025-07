Logitech Keys-To-Go 2: Ultraleichte Reise-Tastatur für iPad und Mac derzeit im Angebot

Cyberport verkauft die empfehlenswerte Reise-Tastatur Logitech Keys-To-Go 2 aktuell besonders günstig. Den besten Deal macht ihr, wenn ihr im eBay-Shop von Cyberport zugreift, da ihr mit dem Gutschein BESTBUY25 an der Kasse nur 58,41 Euro (zum Angebot) bezahlt. Zuvor hat das Keyboard 89,99 Euro gekostet, im regulären Store von Cyberport ist der Preis auf 64,90 Euro gefallen.

Für wen ist die Logitech Keys-To-Go 2 gedacht?

Die Antwort liegt auf der Hand, oder besser gesagt, in der Handtasche oder im Rucksack. Denn mit einem Gewicht von nur 222 Gramm ist diese Tastatur alles andere als ein Schreibtisch-Bewohner. Sie wurde ganz klar für den mobilen Einsatz entwickelt.

Ideal also für alle, die unterwegs mit dem iPhone oder iPad produktiv sein wollen, beispielsweise im Café, im Zug oder im Hotel. Lange E-Mails oder Texte lassen sich mit der Keys-To-Go 2 überraschend angenehm tippen.

Tippgefühl ist gut, aber anfangs gewöhnungsbedürftig

Zugegeben, man muss sich etwas eingewöhnen. Der Tastenanschlag ist spürbar anders als bei einer klassischen Desktop-Tastatur. Doch Logitech hat es geschafft, fast alle Tasten in normaler Größe unterzubringen – mit Ausnahme von ä, ü und ß. Nach kurzer Eingewöhnung tippt man deutlich flotter als mit der On-Screen-Tastatur von iPad oder iPhone.

Funktionstasten sind mit an Bord, um so nicht nur zwischen bis zu drei Geräten umschalten, sondern auch Musik steuern oder die Display-Helligkeit regeln zu können. Ein kleiner Kritikpunkt ist die Platzierung der FN-Taste. Sie sitzt zwischen Steuerung und Option und genau da greift man oft daneben, wenn man eigentlich ein Wort löschen will. Eine Gewöhnungssache, aber etwas nervig zu Beginn.

Beleuchtung? Fehlanzeige. Selbst die Feststelltaste kommt ohne LED aus. Daraus resultiert eine Akkulaufzeit von bis zu 3 Jahren, bevor die Tastatur wieder an den Strom muss. Praktisch: Ein mitgelieferter Deckel schützt die Tastatur unterwegs vor Staub und Krümeln in der Tasche.

Eine Tastatur nur für unterwegs

Die Logitech Keys-To-Go 2 ist keine Tastatur für den Heimarbeitsplatz, aber die perfekte Begleiterin für unterwegs. Wenn du eine superleichte, kompakte und trotzdem funktionsreiche Tastatur suchst, die in jede Tasche passt, dann solltest du dir dieses Modell mal genauer anschauen.