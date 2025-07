Anker Solix C300X DC: XXL-Powerbank zum neuen Bestpreis

Falls ihr für euren nächsten Camping-Trip, einen Ausflug in die Natur oder für irgendwelche anderen Zwecke ein bisschen Strom zum Mitnehmen braucht, dann hat Anker jetzt den passenden Deal für euch. Die Anker Solix C300X DC, eine große Powerbank oder eine kleine Powerstation, gibt es jetzt zum neuen Bestpreis.

Während sie bei Amazon regelmäßig für 169,99 Euro zu haben war und jetzt sogar auf 159,99 Euro reduziert ist, könnt ihr bei tink.de noch etwas mehr sparen. Denn in dem Shop wird der Mini-Speicher als Zubehör für PV-Anlagen mit 0 Prozent Mehrwertsteuer verkauft. Das ist natürlich totaler Quatsch, soll uns an dieser Stelle aber nicht weiter stören – denn so sinkt der Preis auf 142,85 Euro (zum Shop).

Das kann die Anker Solix C300X DC

Mit einer Kapazität von 288 Wattstunden liefert euch die Anker Solix C300X DC eine rund drei Mal so hohe Kapazität wie große Powerbanks. Und damit dieser ganze Saft rein und raus kann, bietet euch die Mini-Powerbank natürlich jede Menge Leistung und Anschlüsse.

Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse mit jeweils 140 Watt und zwei weitere mit bis zu 100 und 15 Watt. Zwei klassische USB-A-Anschlüsse liefern jeweils 12 Watt und der 12-Volt-Kfz-Anschluss bietet bis zu 120 Watt Leistung. Gleichzeitig ist eine Ausgangsleistung von bis zu 300 Watt möglich.

Was wir so noch nicht gesehen haben: Er kann über zwei USB-C-Ports gleichzeitig geladen werden. Entsprechende Netzteile vorausgesetzt, ist so eine Eingangsleistung von 280 Watt möglich. Damit kann man die Anker Solix C300 DC in 90 Minuten komplett aufladen. Darüber hinaus gibt es einen 100 Watt Solareingang (3,2 Stunden für eine vollständige Ladung) und einen 12-Volt-Anschluss zum Aufladen im Auto (ebenfalls 3,2 Stunden).

Als kleines Gimmick gibt es ein integriertes Licht, das einfach „aufgeklappt“ werden kann. Das ist einfach, aber ziemlich smart. Dazu gibt es eine praktische Trageschlaufe, die bei 2,8 Kilogramm Gewicht aber schon fast notwendig ist.