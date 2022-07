Apple-Patent weist auf neues Case für die AirPods Max hin

Wir erinnern uns: Als Apple die AirPods Max Ende 2020 auf den Markt gebracht hat, gab es ziemlich viel Kritik für das Smart Case, das die Kopfhörer zwar in den Ruhezustand versetzt, allerdings nur die Ohrmuscheln schützt. Der Kopfbügel ist zwar nicht so anfällig für Kratzer, allerdings möchte man Kopfhörer im Wert von über 600 Euro dann doch richtig beim Transport schützen.

Nun weist ein neues Patent auf ein anders gestaltetes Case hin (via Patently Apple). Das Patent wurde schon im Juni 2017 eingereicht, aber erst heute vom US Patent- und Markenamt genehmigt. Zu sehen ist ein Case „mit flexiblen magnetischen Verschlüssen und Klammern“. Zudem handelt es sich um ein echtes Case in dem die Kopfhörer komplett geschützt sind.

Die Skizze zeigt ein Case, dass sich per Magnet öffnen und schließen lässt. Die Kopfhörermuschlen werden von einer Trennwand separiert. Die Draufsicht verspricht ein klassisches Design, wie man es von Cases anderer Hersteller kennt.

Ein Patent ist natürlich kein Garant dafür, dass Apple solch eine Schutzhülle auch umsetzt. Es wäre aber gut möglich, dass das viel kritisierte Smart Case durch ein echtes Case abgelöst werden könnte. Laut Mark Gurman soll Apple zwar keine Neuauflage der AirPods Max planen, dafür aber neue Farben. Im Zuge dessen könnte man auch das Case aktualisieren. Gurman geht davon aus, dass Apple im Herbst die AirPods Pro 2 sowie neue Farbvarianten für die Max-Kopfhörer vorstellen wird.