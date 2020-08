Apple Pay: Barclaycard wieder mit 50 Euro Startguthaben für Neukunden

Ich habe viele Jahre die VISA der Barclaycard genutzt. Nachdem ich das Konto gewechselt habe, nutze ich nun alles aus einer Hand und bin bei der DKB glücklich geworden. Falls ihr lediglich eine kostenlose Kreditkarte sucht, könnt ihr euch die Barclaycard Visa ansehen. Hier gibt es für Neukunden ein Startguthaben in Höhe von 50 Euro.

Die Barclaycard Visa ist kostenfrei und kann seit Mitte Mai auch mit Apple Pay verwendet werden. Ihr könnt weltweit ohne Gebühren bezahlen und Geld an Automaten abheben. Die Barclaycard lässt sich zum Beispiel mit dem eigenen Girokonto verknüpfen, von dem die Beiträge dann eingezogen werden. Beachtet bitte: Nach Abschluss ist die Teilizahlungsoption aktiv. Um weitere Gebühren zu entgehen, stellt einfach auf „Abrechnung auf Vollzahlung“ um. Das geht entweder direkt online oder per Telefon. Dann wird monatlich per Lastschrift eingezogen.

Das Startguthaben wird nach circa 8 Wochen nach dem ersten Karteneinsatz als Gutschrift auf das Kreditkarten-Konto überweisen. Voraussetzung hierfür ist, die Karte innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt einzusetzen. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden. Die weiteren Details könnt ihr auf dieser Sonderseite nachlesen.