Apple soll iOS 18.2 am 9. Dezember für alle veröffentlichen

Die Gerüchteküche hat sich darauf geeinigt, dass Apple das nächste große iOS-Update, iOS 18.2, Anfang Dezember für alle zum Download bereitstellen wird. Nun spekuliert MacRumors weiter und geht davon aus, dass der Startschuss am 9. Dezember fallen könnte.

Der britische Mobilfunkanbieter EE hat seine Kunden und Kundinnen über die Abschaltung einer Funktion informiert. In der Mitteilung erklärte EE, dass die iPhone-Funktion „Wi-Fi-Anrufe auf anderen unterstützten iCloud-verbundenen Geräten“ am 9. Dezember eingestellt wird. Diese Funktion ermöglicht es, Wi-Fi-Anrufe auf Geräten wie dem iPad und dem Mac zu tätigen, auch wenn das iPhone nicht in der Nähe ist.

In der zweiten Beta-Version von iOS 18.2 gibt es neue Netzbetreibereinstellungen für EE, die eben diese oben genannte Option deaktiviert. Da solche Änderungen stets zusammen mit einem iOS-Update ausgeliefert werden, könnte der 9. Dezember als Termin durchaus realistisch sein. EE hat also wahrscheinlich indirekt verraten, dass iOS 18.2 am 9. Dezember veröffentlicht wird.

iOS 18.2 startet vermutlich am 9. Dezember

Eine Veröffentlichung von iOS 18.2 am 9. Dezember wäre nicht sehr überraschend. Apple hat das Update bereits für den nächsten Monat angekündigt, viele iOS-Updates werden montags veröffentlicht, und die zweite Monatshälfte ist aufgrund der Feiertage so gut wie ausgeschlossen.