Eureka J15 Pro Ultra: Saug- und Wischroboter so günstig wie noch nie

Anzeige. Auf der Technik-Messe in Berlin hat Eureka im September den Saug- und Wischroboter Eureka J15 Pro Ultra vorgestellt, der zum kommenden Black Friday erstmals richtig günstig zu haben ist. Statt den sonst veranschlagten 999 Euro bezahlt ihr derzeit nur 679 Euro (zum Angebot). Wir sagen euch, was der J15 Pro alles kann.

Das 8-in-1-Multitalent ist mit einer leistungsstarken Saugkraft von 16.200 Pascal ausgestattet, um auch kurzflorige Teppiche gründlich reinigen zu können. Darüber hinaus verfügt der Roboter über eine intelligente Hinderniserkennung und kann zwischen trockenem und nassem Schmutz unterscheiden. Mit dem neuen FlexiRazor Blade werden außerdem Haare zuverlässig geschnitten, sodass sie sich nicht mehr auf der Walze aufwickeln.

Heiße Mopp-Wäsche und Heißlufttrocknung

Darüber hinaus verfügt der Eureka J15 Pro Ultra über ein ausfahrbares Wischpad, sodass auch Kanten gereinigt werden. Nachdem der Roboter seine Arbeit erledigt hat, fährt er zurück zu seiner Station und reinigt sich selbst. Das Schmutzwasser wird in einem 3,4 Liter großen Tank gesammelt, und das Frischwasser wird aus dem 4 Liter großen Tank entnommen. Für eine effektive Reinigung der Wischpads erfolgt die Mopp-Wäsche mit 75 Grad heißem Wasser. Anschließend wird die heiße Trocknung mit einem 55 Grad heißen Luftzug durchgeführt, sodass Gerüche und Schimmel keine Chance haben.

In der zugehörigen App könnt ihr den Eureka J15 Pro Ultra einrichten und alle Einstellungen vornehmen. Der Roboter scannt euer Zuhause per Laser und erstellt eine Karte, wobei ihr bis zu vier Karten für die Etagenreinigung speichern könnt. Außerdem lassen sich NoGo-Zonen anlegen, ihr könnt einen Zeitplan zur automatischen Reinigung einrichten, Räume benennen oder vieles mehr. Zudem könnt ihr den Eureka J15 Pro Ultra auch mit Alexa oder Google verbinden, um die Reinigung per Sprache zu starten. Eine Anbindung an Siri gibt es jedoch nicht.

Wenn ihr einen modernen und leistungsstarken Saug- und Wischroboter sucht, schaut euch den Eureka J15 Pro Ultra genauer an. Das aktuelle Preise- Leistungsverhältnis ist richtig gut und ihr könnt aktuell 32 Prozent zur UVP sparen.