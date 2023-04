Apple Watch: Nächstes Update soll besonders groß ausfallen

Es sind nur noch zwei Monate, bis uns Apple auf der WWDC 2023 seine neue Betriebssysteme präsentieren wird. Am 5. Juni startet die World Wide Developers Conference mit einer Keynote, auf der sicherlich auch watchOS 10 gezeigt wird.

Nachdem die Benutzeroberfläche der Apple Watch in den vergangenen Jahren kaum Änderungen erfahren hat, wir das Update in diesem Jahr wohl großer ausfallen. Zumindest wenn man Apple-Experte Mark Gurman Glauben schenken mag. In seinem wöchentlichen Newsletter schreibt er:

Ich glaube, dass das neue watchOS ein ziemlich umfangreiches Upgrade sein wird – mit bemerkenswerten Änderungen an der Benutzeroberfläche – im Gegensatz zu iOS 17. Es ist wichtig, dass watchOS ein großes Jahr hat, da die Hardware-Updates der Apple Watch alles andere als groß sein werden.

Nun stellt sich natürlich die Frage, was Apple an der Benutzeroberfläche der Apple Watch ändern wird. Im Mittelpunkt stehen hier ohne jeden Zweifel die Watchfaces. Lange Zeit habe ich mir gewünscht, dass es hier so etwas wie einen Watchfaces Store gibt, mit dem man sich neue Designs herunterladen kann. Was sind eure Gedanken rund um watchOS 10?