Neu: Satechi 200W USB-C Ladegerät, Soundcore Liberty 4 in Blau & USB-C auf HDMI Kabel

Wer besonders viele Geräte gleichzeitig aufladen möchte und komplett auf USB-C setzt, kann sich das neue Satechi 200W USB-C Ladegerät (Amazon-Link) mit 6 USB-C Ports und ingesamt 200 Watt ansehen. Wird nur ein Anschluss genutzt, kann man ein 16″ MacBook Pro mit 140 Watt innerhalb von nur 1,5 Stunden voll aufladen. Werden alle Ports gleichzeitig verwendet, gibt es 65W, 45W und 4x 20W. Das Ladegerät ist nur 10,4 x 10,4 x 3,5 Zentimeter groß und kann auch auf dem mitgelieferten Ständer hochkant betrieben werden. Der Preis liegt bei 159,99 Euro, aktuell werden Vorbestellungen angenommen. Ein konkretes Lieferdatum ist noch nicht bekannt.

SATECHI GaN 200W USB-C-Ladegerät mit 6 Anschlüssen – 2 x USB-C PD 3.1 (140W) und... LADEN SIE 3x SCHNELLER - mit dem neuesten GaN-Chip unterstützen zwei von sechs USB C 3.1-Anschlüssen maximal 140W. Dieses USB-C-Schnellladegerät...

SICHER FÜR IHR GERÄT - die normale Temperatur liegt bei etwa 40° C und verfügt über einen Überstromschutz, um eine effiziente und sichere Ladung...

Soundcore Liberty 4 jetzt in Blau

Die Soundcore Liberty 4 (Amazon-Link) sind seit Anfang des Jahres erhältlich und können jetzt auch in einer blauen Variante für 149,99 Euro erworben werden. Die Kopfhörer bieten „höchsten Premium-Sound“ mit der ACAA-3.0-Technologie, dem LDAC-Modus und gleich zwei dynamischen Treibern. So sorgen sie für ein großes Soundspektrum in jedem Genre, besonders im 360-Grad-Modus mit genauer Erfassung der Kopfposition. Bis zu neun Stunden halten die Liberty 4 mit einer Ladung durch, mittels Auftanken in der kompakten Ladehülle sind bis zu 28 Stunden drin. Das besondere Feature: Mit Hilfe der Soundcore-App wird man seine Herzfrequenz einsehen können.

Soundcore by Anker Liberty 4, Earbuds mit Geräuschunterdrückung, Kabellose Earbuds... PREMIUM SOUND VIA ACAA 3.0: Genieße Sound mit tiefen, druckvollen Bässen, präzisen Mitten und kristallklaren Höhen mit den dualen dynamischen...

HERZFREQUENZSENSOR: Der In-Ear-Herzfrequenzsensor zeichnet deine Herzfrequenz während des Hörens auf. Tippe in der App auf Soundcore Wellness, um...

Ugreen USB-C auf HDMI Kabel

Aus dem Hause Ugreen gibt es ein neues Kabel, diesmal handelt es sich um ein USB-C auf HDMI Kabel (Amazon-Link). Unterstützt werden 4K mit 60Hz, unter anderem könnt ihr so euer MacBook an einem Fernseher oder auch ein Projektor anschließen. Der Verkaufspreis liegt bei 21,99 Euro.